Usta sanatçıdan 'Baba' türkü - Son Dakika
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Usta sanatçıdan 'Baba' türkü

12.03.2022 13:37
Usta sanatçıdan 'Baba' türkü

Türk Halk Müziği'nin usta ismi Abdurrahman Delen, yeni projesiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Türk Halk Müziği'nin usta ismi Abdurrahman Delen, yeni projesiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Usta sanatçı, 'Barış ve Kardeşlik Marşı'nın yanı sıra sağlıkçılar, Korona ve epilepsi hastalığı konusunda yazdığı şiir ve türkülerle sosyal sorumluluk projelerine imza atmıştı.

Abdurrahman Delen, şimdi de söz ve müziği kendisine ait olan babalar gününe özel yazdığı 'Baba' türküsü için stüdyo çalışmalarına başladığını söyledi. Yakında çıkacak olan türküsünü sevenleriyle buluşturmak için çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Delen, "Benim hayatım, nefesim, sesim her şeyim türkü. Türküsüz bir an düşünemiyorum. Ayağım yere bastıkça türkü yazıp bestelemeye ve okumaya devam edeceğim" dedi. - İSTANBUL

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Türk Halk Müziği, Koronavirüs, Epilepsi, Baba, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

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