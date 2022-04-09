Usta yorumcudan Usta Şarkılar albümü - Son Dakika
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Usta yorumcudan Usta Şarkılar albümü

09.04.2022 09:09
Usta yorumcudan Usta Şarkılar albümü

Söz Yazarı, Besteci, Müzisyen ve Yorumcu Emre Kaya, arabesk eserleri seslendirmede de ustaca olduğunu gözler önüne serdiği "Usta Şarkılar" projesini tamamladı.

Söz Yazarı, Besteci, Müzisyen ve Yorumcu Emre Kaya, arabesk eserleri seslendirmede de ustaca olduğunu gözler önüne serdiği "Usta Şarkılar" projesini tamamladı. Türk Pop Müziğin ünlü isminin, 22 Nisan'da tüm dijital platformlarda müzikseverler ile buluşacak yeni projesi için geriye sayım başladı.

Uzun bir süredir arabesk albüm çalışmasını sürdüren Türk Pop Müziğin ünlü ismi Emre Kaya'nın son derece iddialı olduğu "Usta Şarkılar" albümü için geri sayım başladı. Proje için ekibiyle birlikte adeta stüdyoda sabahlayan Emre Kaya, arabesk müziğin duayenlerinin en güzel şarkılarının yer aldığı albüme kendi bestesi olan hit şarkılarından "Teşekkür Ederim" adlı eseri de dahil etti.

Sahnelerin aranan ismi Emre Kaya'nın aradan uzun yıllar geçse de ilk günkü tatla dinlenen ve hit olduğu yıllara adeta damgasını vuran eserlerden oluşan "Usta Şarkılar" projesinde duygu yüklü 20 arabesk şarkı yer alıyor.

Geriye sayım başladı

Arabesk müziğin gelmiş geçmiş en önemli bestecileri ve yorumcuları ile yıllar geçse bile her yaştan müzikseverler tarafından aynı tatla dinlenen eserlerden oluşan "Usta Şarkılar" 22 Nisan'dan itibaren tüm dijital platformlarda yerini alacak.

İşte o şarkılar:

"Unutamadım (Kaç Kadeh Kırıldı)", Affetmedim Kendimi, Akşam Güneşi, Kaderimin Oyunu, Ben İnsan Değil miyim, Dünya (Senin Derdin Hiç Bitmiyor Dünya), Yıkılmışım Ben, Emi, Göz Yaşlarım Anlatır, Güldür Yüzümü, Han Sarhoş Hancı Sarhoş, Teşekkür Ederim, Kabul Et, Kimbilir, Taht Kurmuşsun Kalbime, Vurgun, İmkansız (Rüyalarım Olmasa), Seni Ben Ellerin Olsun Diye mi Sevdim, ya Evde Yoksan, Yarabbim Sen Büyüksün."

Turne hazırlığı

Emre Kaya'nın, Usta Şarkılar projesinin dijital platformlarda yer almasının hemen ardından Türkiye'nin dört bir yanını saran turne programıyla sevenleriyle buluşacağı bildirildi.

Geçtiğimiz yaz pandeminin gölgesine rağmen en çok konser veren sanatçılar arasında yer alan Emre Kaya'nın, hangi illerdeki hayranlarına ulaşacağı ise henüz açıklanmadı. Ünlü popçunun, arabesk eserleri seslendirmedeki ustalığını sergilediği yeni projesinde yer alan birbirinden değerli şarkıları turne programında sevenleriyle birlikte seslendirmenin heyecanını şimdiden yaşamaya başladığı kaydedildi. - ADANA

Usta yorumcudan Usta Şarkılar albümü
Usta yorumcudan Usta Şarkılar albümü

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Emre Kaya, Nisan, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Usta yorumcudan Usta Şarkılar albümü - Son Dakika


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