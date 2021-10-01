Üstsüz pozlar verdi! Görenler şaştı kaldı

Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın, kişisel hayatını ve parasını kontrol eden babasının 13 yıllık vasiliğinin sona ermesi için açtığı davada karar çıktı. Mahkeme baba Jamie Spears'ın vasilik yetkisini askıya aldı.

Kararın ardından özgürlüğünün tadını çıkaran ünlü şarkıcı, üstsüz pozlarını sevenleriyle paylaştı.

Spears, "Bir kat kıyafetten kurtulan tüm kadınların ilk tepkisi 'Daha iyi hissediyorum' oluyor. Bu yüzden daha iyi göründüğünüzü düşünüyorsunuz" dedi.

39 yaşındaki Britney Spears'ın bu pozlarını yaklaşık 2.5 milyon kişi beğendi.

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