Utancından yerin dibine girdi! Canlı yayında slip mayolu pozunu gören Fatih Ürek: Fok balığı gibiyim - Son Dakika
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Utancından yerin dibine girdi! Canlı yayında slip mayolu pozunu gören Fatih Ürek: Fok balığı gibiyim

15.06.2022 13:44

Geçmiş yıllarda denize slip mayo ile giren Fatih Ürek, konuk olduğu canlı yayında fotoğrafını görünce şaşırıp kaldı. Yüzünü kapatan Ürek "Rezil, utandım. Fok balığı gibiyim" diyerek fotoğrafın kaldırılmasını rica etti.

Sahne performanslarıyla adından söz ettiren şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Uraz Kaygılaroğlu'nun slip mayosu hakkında konuşan Ürek, canlı yayında bir anda kendisinin slip mayolu pozunu görünce ne yapacağını bilemedi.

"FOK BALIĞI GİBİYİM"

Şimdilerde slip mayo giymediğini ve bu durumdan utandığını söyleyen Ürek, ekranda kendi pozunu görünce "Rezil! Utandım, kaldırın şunu. Fok balığı gibiyim orada. Balina... Bir de karnımı içeri çekmişim. Bu fotoğraf ameliyat olmadan önce çekilmişti. Yaklaşık 10 sene önce" dedi. Ürek'in canlı yayındaki tepkileri ise sunucuları gülme krizine soktu.

Canlı yayında slip mayolu pozunu gören Fatih Ürek şekilden şekle girdi: Fok balığı gibiyim
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Uraz Kaygılaroğlu, Fatih Ürek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Utancından yerin dibine girdi! Canlı yayında slip mayolu pozunu gören Fatih Ürek: Fok balığı gibiyim - Son Dakika


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13:44 Utancından yerin dibine girdi! Canlı yayında slip mayolu pozunu gören Fatih Ürek: Fok balığı gibiyim
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SON DAKİKA: Utancından yerin dibine girdi! Canlı yayında slip mayolu pozunu gören Fatih Ürek: Fok balığı gibiyim - Son Dakika
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