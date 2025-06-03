Uzak Şehir\'de nefes kesen sahne! \'\'Sinem\'le öpüşmem\'\' diyen Ozan Akbaba kural bozdu

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir dizisinin dün akşam yayınlanan sezon finali, ekran başındakilere sürpriz bir sahneyle veda etti. Final bölümünde ikili arasındaki duygusal yakınlaşma, öpüşme sahnesiyle doruğa ulaştı.

DAHA ÖNCE "ÖPÜŞMEM" DEMİŞTİ

Ozan Akbaba, daha önce verdiği bir röportajda "Sinem'le öpüşmem" diyerek bu tür sahnelere karşı olduğunu açıkça dile getirmişti. Ancak sezon finalinde yayınlanan sahneyle birlikte bu kuralın bozulduğu görüldü.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Sahne sonrası sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazıları Akbaba'nın önceki açıklamasını hatırlatarak "Sürpriz bir karar değişikliği" yorumunu yaparken, bazı izleyiciler de sahnenin diziye duygusal anlamda katkı sağladığını savundu.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;