Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! ''Sinem'le öpüşmem'' diyen Ozan Akbaba kural bozdu - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! ''Sinem'le öpüşmem'' diyen Ozan Akbaba kural bozdu

Haberin Videosunu İzleyin
Uzak Şehir\'de nefes kesen sahne! \'\'Sinem\'le öpüşmem\'\' diyen Ozan Akbaba kural bozdu
03.06.2025 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Uzak Şehir\'de nefes kesen sahne! \'\'Sinem\'le öpüşmem\'\' diyen Ozan Akbaba kural bozdu
Haber Videosu

Dün akşam sezon finaliyle ekrana gelen Uzak Şehir'de Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal öpüştü. Böylece daha önce ''Sinem'le öpüşmem'' diyen Ozan Akbaba'nın kuralı da yerle bir oldu.

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir dizisinin dün akşam yayınlanan sezon finali, ekran başındakilere sürpriz bir sahneyle veda etti. Final bölümünde ikili arasındaki duygusal yakınlaşma, öpüşme sahnesiyle doruğa ulaştı.

DAHA ÖNCE "ÖPÜŞMEM" DEMİŞTİ

Ozan Akbaba, daha önce verdiği bir röportajda "Sinem'le öpüşmem" diyerek bu tür sahnelere karşı olduğunu açıkça dile getirmişti. Ancak sezon finalinde yayınlanan sahneyle birlikte bu kuralın bozulduğu görüldü.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Sahne sonrası sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazıları Akbaba'nın önceki açıklamasını hatırlatarak "Sürpriz bir karar değişikliği" yorumunu yaparken, bazı izleyiciler de sahnenin diziye duygusal anlamda katkı sağladığını savundu.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Öpüşmeyle biten sezon finali mi olur?
  • Bu kadar zayıf bir bölümün bir sezonu bitirmesi imkansız.
  • Açı çok kötüydü. Allah için aylardır beklediğimiz sahnenin çekim acısına bak...
  • İzlediğim en kötü öpüşme sahnesi...

Sinem Ünsal, Uzak Şehir, Magazin, Ünlüler, TV, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! ''Sinem'le öpüşmem'' diyen Ozan Akbaba kural bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Kazim :
    Rtürk diye birşey vardı. 31 5 Yanıtla
  • Kendir Hasan:
    sizin bu tür gereksiz videoları haber yapmanız çok yersiz bu uygulamayı bu tür videoları izlemek için kullanmıyoruz insanların ehemmiyet verdiği daha başka gelenekleri var ..anlayışınıza sunarım 18 1 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    böyle haberi kim naptın a.g 12 0 Yanıtla
  • Furkan Zeren:
    Bu diziyide boykot ediyoruz 10 2 Yanıtla
  • İbrahim güçlü:
    Bu haberi yayımlayan arkadaş şuan milyonlar senin ile alakalı çok fantastik pozisyonlar düşünüyor buna emin ol da 6 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı
Eda Ece’nin kızı büyüdü İşte Mina İpek’in son hali Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
Olaylı maça devlet el koydu Olaylı maça devlet el koydu
İşte Türk yolcuların yeni gözdesi Talep patlaması var İşte Türk yolcuların yeni gözdesi! Talep patlaması var
Fenerbahçe, Hande Baladın’ı transfer etti Fenerbahçe, Hande Baladın'ı transfer etti
İzmir’deki grev krizinde kim haklı İzmir'deki grev krizinde kim haklı?
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor Tabelada büyük değişiklik olacak Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor! Tabelada büyük değişiklik olacak
Bonservis rekoru kıracak İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu

10:06
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
10:02
Rakamlar güncellendi İşte haziran ayı kira artış oranı
Rakamlar güncellendi! İşte haziran ayı kira artış oranı
09:58
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
09:07
CHP kurultay soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
CHP kurultay soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
06:50
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
15:32
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
15:30
Tatil fotoğrafları Real Madrid’de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler’e henüz hazır değil
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil
15:21
Ünlü çete lideri, İspanya’da bir tetikçi tarafından öldürüldü
Ünlü çete lideri, İspanya'da bir tetikçi tarafından öldürüldü
15:21
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti
15:20
Türkiye’nin tahıl ambarında korkutan görüntü Tarla baştan başa yarıldı
Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı
15:19
İlk görüşme gerçekleşti Galatasaray’ın eski yıldızı Beşiktaş’a imzayı atıyor
İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a imzayı atıyor
15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2025 11:07:10. #7.12#
SON DAKİKA: Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! ''Sinem'le öpüşmem'' diyen Ozan Akbaba kural bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.