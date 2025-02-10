Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın estetiksiz hali ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın estetiksiz hali ortaya çıktı

Geniş Video İzle

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın estetiksiz hali, hayranlarını şaşırttı. Güzelliğiyle beğeni toplayan Ünsal'ın yüzündeki estetik işlemler ortaya çıktı.

10.02.2025 13:17  Güncelleme: 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mucize Doktor'da hayat verdiği Nazlı karakteriyle ünlenen Sinem Ünsal, güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Estetiksiz olduğu sanılan Ünsal'ın yüzündeki işlemler ortaya çıktı. İşte ünlü ismin estetiksiz hali...

İlk bölümünden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen Uzak Şehir dizisinde Alya karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sinem Ünsal, son dönemin en başarılı kadın oyuncuları arasında yer alıyor.

ESTETİKSİZ HALİ ORTAYA ÇIKTI

Büyük bir hayran kitlesi bulunan Ünsal'ın estetiksiz hali görenleri şoke etti.

Ünlü oyuncunun estetiği olmadığı sanılsa da eski fotoğrafları gerçeği ortaya çıkardı. Ünsal'ın eski halini görenler, "Zaten güzelmiş", "Estetiğe hiç gerek yokmuş" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Sinem Ünsal'ın estetiksiz hali...

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın estetiksiz hali ortaya çıktı
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın estetiksiz hali ortaya çıktı
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın estetiksiz hali ortaya çıktı
Uzak Şehir\'in Alya\'sı Sinem Ünsal\'ın estetiksiz hali ortaya çıktı

Sosyal Medya, Sinem Ünsal, Uzak Şehir, Magazin, Yaşam, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın estetiksiz hali ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Çelikk:
    bizene 23 1 Yanıtla
  • Derman null:
    Arkadaşlar bu haber sitesi adı üstünde abudik gubidik haberler yapar. beğenmiyorsanız silersiniz. yada alışınız . biz nelere alıştık 13 0 Yanıtla
  • Rahim Yılmaz:
    Haber değeri ne? Bize ne? 7 1 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Fark ne ? 2 2 Yanıtla
  • Yalçın Döken:
    Çokta tınnnnnn 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:30 Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 23:47:24. #1.12#
SON DAKİKA: Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın estetiksiz hali ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.