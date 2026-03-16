Uzak Şehir tutkunlarına kötü haber

Kanal D'nin pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Uzak Şehir bu hafta yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Dizinin yerine yayın akışına Kandil Gecesi Özel programı alındı.

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer ve Atakan Özkaya gibi isimleri kadrosunda buluşturan Uzak Şehir dizisi, son olarak 53. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Bu hafta 54. bölümün yayınlanması beklenirken, Kanal D yayın akışında değişikliğe gidildi.

Pazartesi akşamlarının dikkat çeken yapımlarından biri olan Uzak Şehir, bu hafta Kanal D yayın akışında yer almadı. Kanal, dizinin yerine bu akşam saat 19.30'da Kandil Gecesi Özel programını izleyiciyle buluşturacak. Kandil programının ardından ise saat 21.00'de Uzak Şehir dizisinin tekrar bölümü ekranlara gelecek.

Uzak Şehir dizisinin merakla beklenen yeni bölümü 23 Mart 2026 Pazartesi günü aynı saatinde izleyiciyle buluşacak.