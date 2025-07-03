Uzak Şehir: Yeni Bir Televizyon Fenomeni - Son Dakika
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Uzak Şehir: Yeni Bir Televizyon Fenomeni

Uzak Şehir: Yeni Bir Televizyon Fenomeni
03.07.2025 12:28
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Ozan Akbaba, Uzak Şehir dizisinin sektörde yarattığı değişimi ve samimiyeti vurguladı.

KANAL D'nin ilk sezonuyla ekranlara damga vuran fenomen dizisi Uzak Şehir, yılın en çok izlenen yapımı oldu. Dizide Cihan Albora karakterine hayat veren Ozan Akbaba, projenin kendisinde, izleyicide ve sektörde yarattığı etkiye dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'KLİŞELER ŞEKİL DEĞİŞTİRDİ'

Uzak Şehir'i 'Ezber bozan bir iş' olarak tanımlayan Akbaba, dizinin sadece bir hikaye anlatmadığını, aynı zamanda televizyon sektöründe yeni bir samimiyet alanı açtığını vurguladı: "Bu projeyle birlikte sektörde az da olsa bir değişim rüzgarı yaşandı. Ezberler bozuldu, samimiyet kazandı, klişeler şekil değiştirdi."

'7'DEN 70'E BİR EKRAN BULUŞMASI'

Uzak Şehir'in başarısında en büyük payın ekipte olduğunu dile getiren Akbaba, işin mutfağına şu sözlerle dikkat çekti: "Doğru kişilerden oluşan bir ekibin taşıyıcılığı tartışılmaz. Özellikle televizyon izleyici sayısının bu kadar düştüğü bir dönemde, geniş kitlelere ulaşabilmek başlı başına bir başarı. Bu dizi, '7'den 70'e' sözünün hakkını verdi."

İŞİN SIRRI SAMİMİYET

Cihan Albora karakteriyle ekranlara yeni bir erkek karakter formu kazandırdı Ozan Akbaba. Güçlü ama kırılgan, mesafeli ama duyarlı, suskun ama çok şey anlatan... Karakter seçiminde projeye ve bütünlüğe baktığını belirten başarılı oyuncu, "Bir rolü kabul etmem için önce projenin ruhunun bana geçmesi gerekir. Özgünlük, ele alınış biçimi ve yaratılan dünyaya inancım varsa, o karakterin yolculuğuna çıkmak isterim. Samimiyet zaten bu noktada başlıyor" ifadesini kullandı

'OYUNCULUK ESASLI BİR MESLEK'

Ozan Akbaba, Esquire Türkiye'ye verdiği röportajda oyunculuğa bakışını ise şu sözlerle özetledi: "Oyunculuk sahici, esaslı bir meslek. Heyecan duymadığın an sıradanlaşırsın. Saygı duymadığında samimiyet kaybolur. Herkesin yapabileceğini sandığı ama göründüğünden çok daha meşakkatli bir alan. Belki de tam olarak meslek bile denemez; oyunculuk tekrara düşmemeyi gerektiren bir yaşam biçimi."

Kaynak: DHA

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