Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer

Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer

Son dönemde müzik kariyerinden çok astral seyahatler yaptığı söylemleriyle gündemde olan şarkıcı Yusuf Güney, katıldığı programda yine ilginç ifadeler kullandı. Farklı evrenlerde yolculuk yaptığını ifade eden Güney, uzaylılarla tanıştığını söyledi. ''Bazı şeyleri anlatamıyorum, insanlık kaldıramaz. Başım farklı bir tehlikeye girer'' diyen Güney'in programda 'yalan makinesi' olduğu iddia edilen bir cihaza bağlanarak sorulara verdiği yanıtlar ise doğru olarak algılandı.

16.11.2024 07:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney yaptığı açıklamalarla gündemde yer almaya devam ediyor. Daha önce "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim" diyen Güney, bu defa Orkun Işıtmak'ın YouTube kanalındaki Pembe Yalanlar programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Yusuf Güney, uzaylılarla tanıştığını ve geleceği gördüğünü söyledi.

YALAN MAKİNESİ GÜNEY'İ DOĞRULADI

Yusuf Güney, 'yalan makinesi' olduğu iddia edilen bir cihaza bağlandı. Güney'in yanıtları ise cihaz tarafından doğru olarak algılandı. Güney, Işıtmak'ın "Uzaylılarla tanıştın mı?" sorusuna "Evet gördüm. Konuşmaya çalıştım ama cevap alamadım gittiler." cevabını verdi.

"BAŞIM FARKLI BİR TEHLİKEYE GİRER"

Gelecekte olacak çok büyük kitlesel olayları gördüğünü savunan Güney, "Bazı şeyleri anlatamıyorum çok isterdim açık açık bütün deneyimlerimi anlatmayı ama insanlık kaldıramaz. Başım farklı bir tehlikeye girer. Dengeyi sağlamak zorunda olduğumu anladım. Eskiden çok zekiydim şimdi çok akıllıyım." diye konuştu.

Güney, "Ruhlar seni neden koruyorlar?" sorusuna ise "Esas amacıma gitmek için herhalde bilmiyorum" yanıtını verdi.

Yusuf Güney, 3-sayfa, Magazin, Ünlüler, Gündem, Müzik, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser:
    Parasızlık adama neler yaptırıyor, dolandırıcı, chpliler gibi 2 12 Yanıtla
  • Mustafa Durmaz:
    2 tane uzaylı sanatçımız oldu Hadi hayırlısı Mustafa Topaloğlu Yusuf GÜNEY 13 0 Yanıtla
  • Murat denizli:
    Eni sarkı tutmadı galiba ... 0 1 Yanıtla
  • Murat Aygün:
    Tipinde tam bir uckagitcilik var nasıl inanacan bu adama şimdi 0 0 Yanıtla
  • Hakan Uman:
    ahiretteki huriler olmasın?. 0 0 Yanıtla
  • Hakan Ahmet Koksal:
    buda kafayı sıyırmış 0 0 Yanıtla
  • Behzat:
    soytarı. 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    buda kafayı yedi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:24 Jake Paul-Mike Tyson maçına dakikalar kala Netflix’e erişim sorunu yaşanıyor Jake Paul-Mike Tyson maçına dakikalar kala Netflix'e erişim sorunu yaşanıyor
07:04 Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu uyarı
06:04 Herkes Mike Tyson’ın ceketindeki detayı konuşuyor Herkes Mike Tyson'ın ceketindeki detayı konuşuyor
03:23 Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Ocak’ta başlıyor Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
22:42 İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı
10:20 Rusya, Rus gemisine yapılan saldırıda 34 askerin öldüğünü doğruladı Rusya, Rus gemisine yapılan saldırıda 34 askerin öldüğünü doğruladı
10:04 Viral olan berber videosunun aslı bambaşka çıktı Viral olan berber videosunun aslı bambaşka çıktı
10:02 Erden Timur’dan dikkat çeken Osimhen sözleri Erden Timur'dan dikkat çeken Osimhen sözleri
09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
09:38 Prens William, ’Filistin’e Özgürlük’ sloganlarıyla protesto edildi Prens William, 'Filistin'e Özgürlük' sloganlarıyla protesto edildi
09:29 Öfkeli oğlunu bastonla döverek sakinleştirmeye çalıştı Öfkeli oğlunu bastonla döverek sakinleştirmeye çalıştı
09:21 Ehliyette son tarih yaklaşıyor Ceza almamak için acele edin Ehliyette son tarih yaklaşıyor! Ceza almamak için acele edin
09:04 Ahmet Özer’e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz
09:04 Atatürk’e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi Atatürk'e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 08:10:40. #1.11#
SON DAKİKA: Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.