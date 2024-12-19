Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney 2025 kehanetlerini sıraladı - Son Dakika
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Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney 2025 kehanetlerini sıraladı

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Farklı evrenlerde yolculuk yaptığını ve uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney, 2025 yılına dair kehanetlerini sıraladı. Hiç iyi şeyler görmediğini ifade eden şarkıcı, "2025 yılında daha çok dünya dışı formlarla ilgileneceğiz. Doğal afetlerle ilgileneceğiz." dedi.

19.12.2024 09:14  Güncelleme: 09:35
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Son dönemde müzik kariyerinden ziyade astral seyahatler yaptığı iddialarıyla gündemde yer tutan şarkıcı Yusuf Güney, bu sefer de 2025 yılına ilişkin kehanetlerini sıraladı.

"DAHA ÇOK DÜNYA DIŞI FORMLARLA İLGİLENECEĞİZ"

Yaptığı ilginç açıklamalarla çok konuşulan şarkıcı, Magazin Burada'ya verdiği demeçte 2025 yılına dair, "Ben hiç iyi şeyler görmüyorum. İstila başladı. Amerika orası burası yıkılıyor. Uzaylılar, uzaylı araçları daha ileriye çevirecekler. 2025 yılında daha çok dünya dışı formlarla ilgileneceğiz. Doğal afetlerle ilgileneceğiz." diye konuştu.

"BAŞIM FARKLI BİR TEHLİKEYE GİRER" DEMİŞTİ

Daha önce farklı evrenlerde yolculuk yaptığını ve uzaylılarla tanıştığını ifade eden Güney, "Bazı şeyleri anlatamıyorum çok isterdim açık açık bütün deneyimlerimi anlatmayı ama insanlık kaldıramaz. Başım farklı bir tehlikeye girer. Dengeyi sağlamak zorunda olduğumu anladım. Eskiden çok zekiydim şimdi çok akıllıyım." demişti.

Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney 2025 kehanetlerini sıraladı

Yusuf Güney, Magazin, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney 2025 kehanetlerini sıraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Barış Oğuz:
    13 yıldır eczanede ilac satıyorum, bu kafayı yapacak ilac satmadım. 54 1 Yanıtla
  • caps lock:
    Ciddi terapi alması gerekiyor. 29 2 Yanıtla
  • Selcuk null:
    Buda issiz kalınca iyice kafayı yedi amm delisi 20 0 Yanıtla
  • Ogun IsguzarzJ q:
    bazen diyorum galiba sorun bizde 19 0 Yanıtla
  • Kadir Kaçmaz:
    maddeyi fazla kaçırmış beyefendi 17 0 Yanıtla
  • Hasan Guzel:
    kendini Mesih ilan eder bu. 17 0 Yanıtla
  • Üretim Varolz:
    Manyamış 9 0 Yanıtla
  • oktay sayar:
    iyi ki söyledin ,bilmediğimiz bir şey söyle 8 0 Yanıtla
  • Ali Riza Cevahir:
    Memlekete millete yararı olmayan kişilere değer verip bu sitede yer alması çok komik bırakın bu kalpazanları gündemde tutunmak için neler yapıyorlar ya 6 0 Yanıtla
  • Thalia Sodi:
    bende bu adam ne gördüyse gördüm bizim gibiler var hepimiz mi yedik kafayı?? Amerika'nın bombalandigini gördüm depremler çok büyük tusanamiler Karadeniz bölgesinde İstanbul da büyük deprem GB GB uzaya yerleşiyor Türkler sonunda çıkıyoruz?? 5 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney 2025 kehanetlerini sıraladı - Son Dakika
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