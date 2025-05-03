Uzsun süredir ekranlardan uzak kalan Nihat Doğan estetikle bambaşka birine dönüştü - Son Dakika
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Uzsun süredir ekranlardan uzak kalan Nihat Doğan estetikle bambaşka birine dönüştü

Uzsun süredir ekranlardan uzak kalan Nihat Doğan estetikle bambaşka birine dönüştü

Zaman zaman yaptığı açıklamalar ve özel hayatıyla gündeme gelen türkücü Nihat Doğan, bu kez fiziksel değişimiyle kamuoyunun ilgisini çekti. 49 yaşındaki türkücü, estetik operasyon geçiren ünlüler kervanına katıldı. Sosyal medya hesabından yeni halini paylaşan Doğan'ın yüzündeki değişim, takipçileri tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

03.05.2025 16:48
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Türkücü Nihat Doğan, hem özel hayatındaki çalkantılar hem de yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. 2022 yılında İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile evlenen Doğan, bu evlilikten bir erkek çocuk sahibi olmuştu. Ancak çiftin birlikteliği uzun sürmedi ve 2024 yılında boşanma kararı aldılar. Boşanma süreci, Doğan'ın eşi tarafından aldatıldığı iddialarıyla daha da dikkat çekici hale geldi. Ünlü türkücü, o dönem yaptığı açıklamada, "Ben iyi bir eş olamadım. Belki iyi bir sevgili oldum ama iyi bir eş, iyi bir baba olamadım. Yaptım bir hata, ben evlilik adamı değilim," diyerek kamuoyuyla içten bir yüzleşmesini paylaşmıştı.

Uzsun süredir ekranlardan uzak kalan Nihat Doğan estetikle bambaşka birine dönüştü

Ancak bu kez gündemdeki başlık estetik değişim. Nihat Doğan, kaşlarına ve yüzüne yaptırdığı estetik işlemle sosyal medyada adeta olay yarattı. Instagram hesabından paylaştığı son karelerde kaş yapısındaki belirgin değişim, takipçilerini şaşkına çevirdi. Estetik müdahale sonrası ortaya çıkan yeni imajı, hem beğeni hem de eleştiri topladı. Doğan'ın son halini gören bazı sosyal medya kullanıcıları, "Bu Nihat Doğan mı gerçekten?","Estetik cerrahına helal olsun, adamı baştan yaratmış","Biraz fazla olmuş" yorumlarında bulundu.

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Son Dakika Magazin Uzsun süredir ekranlardan uzak kalan Nihat Doğan estetikle bambaşka birine dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Tihacum66:
    tam top olmus???? 92 2 Yanıtla
  • Abdullah Bayraktar:
    Samanı bitmiştir;) 37 1 Yanıtla
  • ali aydın:
    Hahahahaha yav hiç mi kişilik yok sende aynaya bir baksana tam bir maskara olmuşsun Bunları haber yapma yandaş Medya 33 2 Yanıtla
  • Emin Eser:
    Beyin Naklide yapaydiniz!!! 30 0 Yanıtla
  • Terki viran:
    tövbe estağfurullah ?????????? 24 1 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Tipine kaydığımın dengesizi 21 0 Yanıtla
  • Sefa Hisar:
    Acun Ilıcalı ve Ümit özat ı susturacak tek Galatasaraylı.spor yorumcusu olarak izlemek isterim ekranlarda. 9 12 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    yine yok gibi:) 6 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    oteldekı 3 arkadası tanıyamıcak 2 0 Yanıtla
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