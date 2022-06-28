Vefat eden Cüneyt Arkın için dostları duygularını dile getirdi - Son Dakika
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Vefat eden Cüneyt Arkın için dostları duygularını dile getirdi

28.06.2022 12:26
Vefat eden Cüneyt Arkın için dostları duygularını dile getirdi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının ardından Cüneyt Arkın'ın dostları duygularını dile getirdi. Acı haberle sarsılan Emel Sayın gözyaşları içerisinde "En son birkaç gün önce konuştuk, şakalaştık, haberi alınca çok sarsıldım" dedi.

Cüneyt Arkın'ın sanatçı dostları, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına canlı bağlanarak acılarını paylaştı. Yeşilçam'ın usta ismi Emel Sayın, Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından programa bağlandı. Gözyaşlarına hakim olamayan Emel Sayın, "Biraz önce öğrendim, gerçekten çok üzüldüm. Birkaç gün önce konuştuk Cüneyt ve eşiyle. Çok sevdiğim bir arkadaş, dost, aynı zamanda çok takdir ettiğim ve saygı duyduğum bir oyuncu. Çok üzüldüm" sözleriyle acısını paylaştı.

EMEL SAYIN: "HABERİ ALINCA ÇOK SARSILDIM"

Cüneyt Arkın'ın kitabında kendisiyle olan bir anısına yer verdiğini ve en son bunun üzerine konuşup şakalaştıklarını anlatan Sayın, "Herhangi bir rahatsızlığı yoktu, hatta şakalaştık. Çünkü kitabında 'Emel beni dövdü, beni sevmedi galiba' gibi şeyler yazmış. Aradım, çok sevdiğim bir insan halbuki, dövme sahnesi de gerçek değildi, filmdeki bir sahneydi tabii. Onu konuştuk, güldük üçümüz birlikte. Hiç öyle bir hali yoktu. Çok şaşırdım. Hatta dün bir resmini gördüm 'Canım Cüneytciğim, hepimiz yaşlandık' dedim kendi kendime. Bugün böyle bir haber alınca çok sarsıldım. Çok değerli bir insan, çok değerli bir sanatçıydı" ifadelerini kullandı.

SERDAR GÖKHAN: "BOĞAZIM DÜĞÜMLENDİ, NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM"

Usta sanatçı Serdar Gökhan ise Cüneyt Arkın için, "Hiç beklemediğim bir haberdi, birdenbire şoke oldum. Boğazım düğümlendi, ne yapacağımı bilemedim. Sinemaya aksiyonu getiren o güzel adam maalesef şimdi aramızdan ayrıldı. Yeri dolmayacak bir insandı, yufka yürekli, çok iyi bir insandı" dedi.

ENGİN ÇAĞLAR: "CÜNEYT ARKIN HER ZAMAN EN ÜST SEVİYEDE OLACAKTIR"

Yeşilçam sanatçılarından Engin Çağlar da "Sağlık sorunları vardı uzun zamandır ama hiç öyle bizim aklımıza gelen bugünkü gibi bir durum değildi. Nur içinde yatsın, çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Seyircinin gözünde Cüneyt Arkın her zaman en üst seviyede olacaktır" sözleriyle duygularını paylaştı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Vefat eden Cüneyt Arkın için dostları duygularını dile getirdi - Son Dakika

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