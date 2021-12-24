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Velayet davasına koruma ordusuyla geldi! Özcan Deniz: Oğlumun üstündeki haklarım arttı - Son Dakika

Velayet davasına koruma ordusuyla geldi! Özcan Deniz: Oğlumun üstündeki haklarım arttı

24.12.2021 16:26

2019 yılında 3 yaşındaki çocuğu için Feyza Aktan'a açtığı velayet davasını bugün kaybeden Özcan Deniz, duruşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Duruşmaya koruma ordusuyla gelen Deniz, "Oğlum üstündeki haklarım biraz daha düzenlendi" dedi.

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in 2019 yılında boşandığı Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davası karara bağlandı. Mahkeme, çocuğun velayetinin annede kalmasına karar verdi. Duruşma salonundan çıkan Özcan Deniz, kendisini bekleyen basın mensuplarına ayaküstü açıklama yaptı.

KORUMA ORDUSUYLA GELDİ

Davaya koruma ordusuyla gelen Deniz, verilen kararı henüz bilmediğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Oğlumun yaşı küçük olduğu için hakime hanım olması gerektiği gibi hassas davrandı. Oğlumla görüşme günlerim artırıldı. Oğlum üstündeki haklarım biraz daha düzenlendi. Oğlumun velayetiyle ilgili verilen kararı hala okumadım, anlayamadım. İçeride çok kısa bir konuşma oldu. Okuyunca daha net anlayacağım. Ne karar verildiğiyle ilgili hala net bir bilgim yok."

FEYZA AKTAN MUTLULUKTAN KONUŞAMADI

Avukatıyla birlikte açıklama yapan Feyza Aktan ise "Bir buçuk yılın ardından bir sinir boşalması yaşıyorum. Kararın farkında değilim. Bittiğine inanmıyorum, derin bir nefes almaya ihtiyacım var" şeklinde konuştu.

Velayet davasına koruma ordusuyla gelen Özcan Deniz'den ilk açıklama: Oğlumun üstündeki haklarım arttı
Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a açtığı velayet davasında karar! 3 yaşındaki oğullarının velayeti anneye verildi
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Feyza Aktan, Özcan Deniz, Mahkeme, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Velayet davasına koruma ordusuyla geldi! Özcan Deniz: Oğlumun üstündeki haklarım arttı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Velayet davasına koruma ordusuyla geldi! Özcan Deniz: Oğlumun üstündeki haklarım arttı - Son Dakika
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