Volkan Konak\'ın sahnede hayatını kaybetmesinin ardından Cenk Eren\'den radikal karar

Şarkıcı Cenk Eren, sahnede yaşanan acı kayıpların ardından dikkat çeken bir önleme imza attı. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden yakın dostları Metin Arolat ve Volkan Konak'ın ardından Eren, artık hiçbir şeyi şansa bırakmak istemediğini söyledi. Bundan böyle sahne aldığı her mekânda, yanında ilk yardım eğitimi almış bir ekip ve defibrilatör cihazı bulunduracak. Acı haberleri aldıktan sonra Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'ne giden Eren, hastane kaynaklarından olayların detaylarını öğrendi. Edindiği bilgiler ve kendi sağlık riski üzerine yaptığı değerlendirmeler sonucu harekete geçen sanatçı, birçok konser mekânında ne tam donanımlı ambulans ne de acil müdahale ekipmanının bulunduğuna dikkat çekti.

KAPSAMLI EĞİTİM ALDI

Hürriyet'in haberine göre, Eren, ilk adım olarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Ali Aycan Kaval'dan hem kendisi hem de sahne arkası ekibi için kapsamlı bir ilk yardım eğitimi aldı. Otomatik eksternal defibrilatör (AED) adı verilen, ani kalp durmalarında hayat kurtaran cihazı da edinen sanatçı, doktorunun önerdiği acil durum ilaçlarını da konserlerde yanında taşıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Eren, yurtdışında defibrilatör cihazlarının metro istasyonlarından okul koridorlarına kadar pek çok yerde bulunduğuna dikkat çekerek, "Bu cihaz sadece sahnedeki sanatçının değil, seyircilerin de hayatını kurtarabilir" dedi. Volkan Konak'ın geçirdiği kalp krizine üç profesörün anında müdahale ettiğini ancak müdahale için gerekli olan cihazın o an mekânda bulunmadığını öğrendiğini belirten Eren, "Belki bir defibrilatör olsaydı, hâlâ aramızda olabilirdi" sözleriyle yaşadığı üzüntüyü paylaştı.