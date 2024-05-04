Volkan Konak, Marmaris'te Yaza Merhaba Etkinliğinde Konser Verdi - Son Dakika
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Volkan Konak, Marmaris'te Yaza Merhaba Etkinliğinde Konser Verdi

Volkan Konak, Marmaris\'te Yaza Merhaba Etkinliğinde Konser Verdi

Türk halk müziği sanatçısı Volkan Konak, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yeni açılan bir işletmedeki 'yaza merhaba' etkinliğinde konser verdi. Marmaris Barlar Sokağı'nda farklı bir konsept ile tüm yaz boyunca Türk halk müziği, sanat müziği ve arabesk sanatçılarını ağırlamaya hazırlanan mekanın açılış gecesinde Karadeniz'in simge ismi Volkan Konak sahne aldı. Konak, sevilen şarkılarını orkestrası eşliğinde canlı olarak seslendirirken, şiir de okudu. Konseri izleyenler ise sanatçının performansını telefonlarıyla kaydetti.

04.05.2024 19:08
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Türk halk müziği sanatçısı Volkan Konak, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yeni açılan bir işletmedeki "yaza merhaba" etkinliğinde konser verdi.

Marmaris Barlar Sokağı'nda farklı bir konsept ile tüm yaz boyunca Türk halk müziği, sanat müziği ve arabesk sanatçılarını ağırlamaya hazırlanan mekanın açılış gecesinde Karadeniz'in simge ismi Volkan Konak sahne aldı. Türk halk müziğinin sevilen sesi 'Kuzeyin oğlu' olarak anılan Konak, kendisini dinlemeye gelenlere şükranlarını ileterek, Marmaris'in güzelliğine değindi. 63 yaşındaki Volkan Konak, sevilen şarkılarını orkestrası eşliğinde canlı olarak seslendirirken, şiir de okudu.

Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelen konuklar, sanatçının her şarkısını ve şiirini telefonları ile kaydetti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Volkan Konak, Marmaris'te Yaza Merhaba Etkinliğinde Konser Verdi - Son Dakika

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