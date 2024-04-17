WhatsApp, Çevrimiçi Olan Kişileri Gösteren Yeni Bir Özellik Getiriyor - Son Dakika
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WhatsApp, Çevrimiçi Olan Kişileri Gösteren Yeni Bir Özellik Getiriyor

WhatsApp, Çevrimiçi Olan Kişileri Gösteren Yeni Bir Özellik Getiriyor

WhatsApp'ın Android beta sürümünde yer alan yeni özellik sayesinde, kullanıcılar çevrimiçi olan kişilerin listesini görüntüleyebilecek. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, kişilerin son görülme zamanını kontrol etmek zorunda kalmadan aktif olan kişilerle bağlantı kurabilecek.

17.04.2024 13:09  Güncelleme: 13:12
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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler getirmeye devam ediyor.

WhatsApp'ın "2.24.9.14" kodlu Android beta sürümünde yeni bir özellik ortaya çıktı. Bu özellik sayesinde, az önce çevrimiçi olan kişilerin bir listesi görülebilecek.

Kullanıcılar uygulamada kişiler menüsüne girdiklerinde, WhatsApp'ta yakın zamanda çevrimiçi olan kullanıcıları gösteren bir listeyle karşılaşacak.

Eğer bir kişi WhatsApp'ta aktifse, listenin üst kısmında görünecek. Böylece kullanıcılar, kişilerin son görülme zamanını kontrol etmek zorunda kalmayacak.

WhatsApp, bu özellik sayesinde kullanıcıları aktif olan kişilerle bağlantı kurmaya teşvik ederek, uygulama etkileşimini artırmak istiyor.

Bazı kullanıcılara sunuldu

En son çevrimiçi kişileri listeleme özelliği, Google Play Store'dan Android için WhatsApp beta'nın en son sürümünü yükleyen bazı beta test kullanıcılarına sunuldu.

Kaynak: Magazinkolik

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