Wilma Elles, nafakanın düşürülmesi için dava açan eski eşine tepki gösterdi: Bir kuruş ödemedi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Wilma Elles, nafakanın düşürülmesi için dava açan eski eşine tepki gösterdi: Bir kuruş ödemedi

Wilma Elles, nafakanın düşürülmesi için dava açan eski eşine tepki gösterdi: Bir kuruş ödemedi

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Caroline rolüyle tanınan Wilma Elles, eski eşi Kerem Göğüş'ün nafakanın düşürülmesi için dava açmasına tepki gösterdi. Elles, Göğüş'ün hiçbir zaman nafaka ödemediğini ve çocuklarına yıllarca kıyafet bile almadığını söyledi.

19.02.2024 13:56  Güncelleme: 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seneler önce yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Caroline rolüyle hafızalara kazınan Wilma Elles, eski eşi Kerem Göğüş ile nafaka krizi yaşıyor. Göğüş'ün nafakanın düşürülmesi için dava açtığını öğrenen Elles, ateş püskürdü.

"İCRA LİSTESİNDE 245 TL'LİK ELEKTRİK BORCU BİLE YAZIYOR"

Göğüş'ün 1500 euroluk nafakanın 4 bin TL'ye indirilmesi için dava açmasına Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Wilma Elles, "Kerem Göğüş hiçbir zaman bir kuruş nafaka ödemedi. Onun bir ödeme alışkanlığı yok. İcra listesinde 245 TL elektrik borcu bile yazıyor. Para kazanıyor ama kendi çocuklarına bir tane kıyafet bile yıllarca almadı" ifadelerini kullandı.

Willa Elles'in 2014-2019 yılları arasında evli kaldığı Kerem Göğüş'ten Milat ve Melodi adında ikiz çocukları var.

Wilma Elles, nafakanın düşürülmesi için dava açan eski eşine tepki gösterdi: Bir kuruş ödemedi
Wilma Elles, nafakanın düşürülmesi için dava açan eski eşine tepki gösterdi: Bir kuruş ödemedi

Wilma Elles, Ünlüler, Hukuk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Wilma Elles, nafakanın düşürülmesi için dava açan eski eşine tepki gösterdi: Bir kuruş ödemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Beşiktaş 1903: Almanlar bırakıp Türk erkeği peşin den koşarsan 6 0 Yanıtla

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 06:16:49. #1.11#
SON DAKİKA: Wilma Elles, nafakanın düşürülmesi için dava açan eski eşine tepki gösterdi: Bir kuruş ödemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement