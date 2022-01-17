Alışveriş merkezinde bulunan Meos balık restorana geçerek akşam yemeği yiyen ünlü oyuncu restoran çıkışı karşılaştığı gazetecilere poz verip muhabirlerin sorularını yanıtladı. "Öncelikle şunu belirtmek isterim, 2022'den çok umutluyum. Benim için her şey harika geçiyor. Bugünlerde Amerika'ya seyahat edeceğim, döndüğüm zaman çok güzel ve özel projeler var. Çok mutluyum" diyen Elles, pozitif enerjisi ile dikkatleri üzerine çekti.

Kısa süren sohbetin ardından vale noktasında bekleyen özel aracına binen Elles alışveriş merkezinden ayrıldı.