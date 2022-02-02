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Wilma Elles yaşadığı tacizi anlattı: Şoför kapıları ve perdeleri kapattı, telefon numaramı vererek kurtuldum - Son Dakika

Wilma Elles yaşadığı tacizi anlattı: Şoför kapıları ve perdeleri kapattı, telefon numaramı vererek kurtuldum

02.02.2022 09:47
Wilma Elles yaşadığı tacizi anlattı: Şoför kapıları ve perdeleri kapattı, telefon numaramı vererek kurtuldum

Oyuncu Wilma Elles yaşadığı tacizi anlattı. Oyuncu, "Kapıları kapatıyor. Şoför gidiyor, perdeleri kapatıyor ben çok heyecanlıyım ama belli etmedim. Cep telefonu vererek kurtuldum" dedi.

Wilma Elles, 1,5 sene önce yaşadığı korkunç taciz olayını anlattı. Oyuncu, "Şoför kapıları ve perdeleri kapattı, telefon numaramı vererek kurtuldum" dedi.

WILMA ELLES YAŞADIĞI TACİZİ ANLATTI

Oyuncu Wilma Elles 1,5 yıl önce maruz kaldığı tacizi anlattı. Elles, "Aracın içindeyim ve tek başınayım mezarın yanında duruyoruz. Kapıları kapatıyor. Şoför gidiyor, perdeleri kapatıyor ben çok heyecanlıyım ama belli etmedim. Siz ne yapıyorsunuz dedim, 'çok güzelsiniz biz tanışalım" falan dedi. Ben de siz çok güzelsiniz dedim, çok hoş bir erkeksiniz sizinle daha iyi bir yerde bir araya gelelim dedim. Burada değil, numaramı vereyim dedim. Ben gerçek numara vermek zorunda kaldım çünkü biliyordum ki o beni çaldıracak. Çaldırdı, bir süre sonra ikna oldu. Titreyerek arabadan indim, sonra beni 5-6 kez aradı" ifadelerine yer verdi.

"BÖYLE DURUMLARDA OYUN YAPILMASI LAZIM"

Elinde poşetleri olduğu için şoförün kendisine yardım etmek istediğini düşündüğü dile getiren Elles, "1,5 sene önce falan oldu, gündüz oldu. Toplu taşıma kullanımı şöyle oldu; önümde bir yokuş var, elimde çantalarla yürüyorum araç da çok güneşli bir gün kapı açık gidiyor. O dedi ki 'atlayın sizi yukarı kadar götüreyim', okul aracı gibi beyazdı. Aslında benim hatam, nasıl böyle tanımadığın bir servis aracına bindin ama çantalarım vardı. Mecidiyeköy'de yukarıya doğru mezar var oradaydı. Böyle durumlarda, böyle oyun yapılması lazım. Bir sürü böyle olay mutlaka her kadının başına geliyor. Bu benim daha önce düşünüp içimde hazırladığım bir şey. Mesele eskiden ben karanlık bir yerde eve gidiyorum, hep telefonum kulağımda gidiyorum. Sanki biriyle telefonla konuşuyormuş gibi yapıyorum. Arkamda biri varsa duysun diye." uyarıda bulundu.

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Wilma Elles, Taciz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Wilma Elles yaşadığı tacizi anlattı: Şoför kapıları ve perdeleri kapattı, telefon numaramı vererek kurtuldum - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Wilma Elles yaşadığı tacizi anlattı: Şoför kapıları ve perdeleri kapattı, telefon numaramı vererek kurtuldum - Son Dakika
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