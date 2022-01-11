Yabancı NFT koleksiyonerin Türk sanatçı ilgisi

Türk sanat camiasının ünlü simaları NFT piyasasında koleksiyonerlerin ilgisini çekti. Yabancı bir koleksiyoner Emel Sayın'dan Zeki Müren'e Tarkan'dan İbrahim Tatlıses'e bir çok ünlü ismin NFT'sini üretip satışa sundu.

Dünyada günden güne yaygınlaşan NFT (Non-Fungible Token) bir sektör haline dönüştü. Bir çok ünlü sanatçı eserlerini dijital dünyada satışa sunuyor. Binlerce koleksiyoner ürünlerini diğer kullanıcılarla buluşturup kazanç sağlamayı hedefliyor.

Tarkan, Cem Karaca, Zeki Müren...

Yaygınlaşan NFT piyasasında Türkiye'den de tanıdık yüzlere rastlandı. Yabancı bir koleksiyoner, Türk sanatçıların NFT'lerini üretti. Opensea platformundan satışa sunulan eserler arasında Aşık Veysel, Tarkan, Emel Sayın, Zeki Müren, Cem Karaca, Ajda Pekkan gibi bir çok isim yer alıyor.

Türk sanatçıların NFT'leri 0.005 ETH yani 24 dolara satışa sunuldu.

NFT nedir ?

Hem finans hem de sanat dünyasında popüler hale gelen NFT, 'Non-Fungible Token'in kısaltması.

NFT, dijital ürünlerin sahipliğini kanıtlayabilen benzersiz bir tanımlayıcı olarak biliniyor. Dijital sanat eserlerini ve diğer koleksiyonları, blok zincirinde ticareti kolay doğrulanabilir varlıklara dönüştürüyor. - İSTANBUL