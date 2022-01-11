Yağmur Ayaz 'Koreograflara para verip defileye çıkıyorlar'

Akdeniz Üniversitesi Felsefe bölümünden okul birincisi olarak mezun olan ve mastırını yapan tescilli güzel, mankenliğin son dönemde yozlaştığından dert yandı.

Mankenlik mesleğini çok sevdiğini ama her geçen gün değerini kaybettiğini belirten Ayaz, "Bazı mankenler isim yapmak için sevgililerine defile yaptırıyorlar. Koreograflar da ücret ödeyen mankenleri podyuma çıkarmaya başladı, Artık iyi mankensen bile defilede olamıyorsun. Fakat zengin sevgilisi olan bir mankensen podyumlarda çok kolay yer alabilirsin. Defileye çıkan birçok manken ücret almadığı gibi koreograflara para veriyor. Bu yüzden podyumlarda adı sanı duyulmamış mankenler boy gösteriyor" diyerek sektör hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.