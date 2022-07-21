Yakın Arkadaşının Doğum Gününde Sahne Aldı

Sahnede yaklaşık iki saat kalan Yener, Dilan Polat için hazırlanan doğum günü pastasını birlikte kesti. Polat'ın, doğum günü partisine yakın dostları ve çok sayıda çışanları katıldı. İş kadının eşi Engin Polat ise Dilan Polat'a doğum hediyesi olarak pırlanta mağazası açtı ve milyonluk Mercedes aldı.

Hande Yener," Eşiniz olan arkadaşım Dilan Polat'ı mutlu etmek için elinizden geleni yaptığınız için sizi tebrik ediyorum" derken muhabirlerin size doğum gününüzde hiç böyle pahalı hediye alındı mı? sorusuna "Ben de genelde hediyelerimi kendim alırım, para harcamayı çok seviyorum" ifadelerini kullanarak kahkaha attı. Başarılı sanatçı çok yoğun bir konser takvimi olduğunu söylerken bu tempoda devam edeceğiz dedi.