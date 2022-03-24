Yakut, Azerbaycan'da 'Yılın En Başarılı Diyetisyeni' seçildi - Son Dakika
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Yakut, Azerbaycan'da 'Yılın En Başarılı Diyetisyeni' seçildi

24.03.2022 10:42
Yakut, Azerbaycan'da 'Yılın En Başarılı Diyetisyeni' seçildi

Uyguladığı başarılı sağlıklı beslenme ve diyet programlarıyla adından sıkça söz ettiren Uzman Diyetisyen Mehtap Yakut, Azerbaycan'da düzenlenen 2022 Global Woman Awards ödül töreninde Türkiye'yi temsil ederek 'Yılın En Başarılı Diyetisyeni' ödülünü aldı.

Uyguladığı başarılı sağlıklı beslenme ve diyet programlarıyla adından sıkça söz ettiren Uzman Diyetisyen Mehtap Yakut, Azerbaycan'da düzenlenen 2022 Global Woman Awards ödül töreninde Türkiye'yi temsil ederek 'Yılın En Başarılı Diyetisyeni' ödülünü aldı.

İş, spor ve sanat dünyasının en iyilerinin buluştuğu Azerbaycan 2022 Global Woman Awards Ödülleri, düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Türkiye'nin başarılı diyetisyenlerinden Mehtap Yakut 2022 Global Woman Awards ödül töreninde 'Yılın En Başarılı Diyetisyeni' ödülüne layık görüldü. Azerbaycan 2022 Global Woman Awards ödüllerine katılan çalışmalarıyla örnek teşkil ederek başarılara imza atan ve adından sıkça söz ettiren başarılı diyetisyen Yakut, düzenlenen gecede yaptığı konuşmada, "Arzu, emek, çaba başarının meyvesini en güzel şekilde olgunlaştırıp tatlandırır. Başarılarımızı böylesine değerli ödüllerle taçlandırdığımız zaman işimize daha fazla motive oluyoruz ve çok daha fazla çalışmalar yapmamız gerektiğine olan inancımızı tazeliyoruz. Türkiye'yi böylesine büyük bir organizasyonda temsil etmek benim için gurur kaynağı. Buradan cennet vatanıma kocaman sevgilerimi gönderiyor ve bu ödülümü onlara armağan ediyorum" dedi.

Başarılı diyetisyen Mehtap Yakut, hali hazırda birçok gazete, dergi ve yayın grubunda beslenme konularında yazılar yazmakta ve çeşitli televizyon programlarında yer almaktadır. - DİYARBAKIR

Yakut, Azerbaycan'da 'Yılın En Başarılı Diyetisyeni' seçildi
Yakut, Azerbaycan'da 'Yılın En Başarılı Diyetisyeni' seçildi

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Diyetisyen, Azerbaycan, Türkiye, Diyet, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

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