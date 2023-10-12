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Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Beril Pozam ve Ersin Arıcı aşk yaşamaya başladı - Son Dakika

Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Beril Pozam ve Ersin Arıcı aşk yaşamaya başladı

Son Güncelleme: 12.10.2023 08:25

Yalı Çapkını dizisinde rol alan Beril Pozam ile Ersin Arıcı'nın sette başlayan arkadaşlıkları kısa süre içinde aşka dönüştü. Haklarında bir süredir aşk dedikodusu çıkan ikilinin Marmaris'te öpüşürken görüntülendiği de ileri sürüldü.

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Suna'ya hayat veren Beril Pozam ile Abidin'i oynayan Ersin Arıcı, bir süredir aşk yaşadıkları iddiasıyla gündemden düşmüyor. Çiftin çekim için gittiği Marmaris'te öpüştükleri iddia edildi.

SAMİMİ ŞEKİLDE GÖRÜLMÜŞLERDİ

Haziran ayında yapılan sezon sonu eğlencesinde samimi şekilde görüntülenen ve haklarında aşk dedikodusu çıkan Ersin Arıcı ile Beril Pozam'ın aşklarının belgelendiği, ikilinin bir süredir gözlerden uzak ilişki yaşadıkları ileri sürüldü. Çekim için gittikleri Marmaris'te öpüşürken görüntülendikleri ileri sürülen ikili, dizide de birbirini seven ancak kavuşamayan bir çifti oynuyor. Çekimler dışında da sık sık bir araya gelen ünlü oyuncular haklarındaki aşk iddiasına da sessiz kaldı.

Güzel oyuncu Beril Pozam, Ada Masalı dizisinin setinde tanıştığı Erdem Kaynarca ile aşk yaşamış ancak geçtiğimiz aylarda ilişkisini bitirmişti.

Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Beril Pozam ve Ersin Arıcı aşk yaşamaya başladı
Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Beril Pozam ve Ersin Arıcı aşk yaşamaya başladı
Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Beril Pozam ve Ersin Arıcı aşk yaşamaya başladı
Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Beril Pozam ve Ersin Arıcı aşk yaşamaya başladı

Yalı Çapkını, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Beril Pozam ve Ersin Arıcı aşk yaşamaya başladı - Son Dakika


Son Dakika
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SON DAKİKA: Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Beril Pozam ve Ersin Arıcı aşk yaşamaya başladı - Son Dakika
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