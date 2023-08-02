Yalı Çapkını Dizisinin Oyuncusu Buçe Buse Kahraman, Sevgilisiyle Pozunu Paylaştı - Son Dakika
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Yalı Çapkını Dizisinin Oyuncusu Buçe Buse Kahraman, Sevgilisiyle Pozunu Paylaştı

02.08.2023 12:18

Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in sevgilisi rolüyle tanınan Buçe Buse Kahraman, sosyal medyada büyük linç yemişti. Ancak şimdi, tatilde olduğu sevgilisiyle sarmaş dolaş bir fotoğrafını paylaştı.

Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in sevgilisi rolüyle adından söz ettiren ve sosyal medyada sırf rolü yüzünden büyük linç yiyen Buçe Buse Kahraman, sır gibi sakladığı sevgilisiyle pozunu paylaştı.

SEVGİLİSİYLE SARMAŞ DOLAŞ

Dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan Buçe Buse Kahraman, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Deniz ve güneşin tadını çıkara Kahraman aşka geldi. Güzel oyuncu gizemli sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu yayınladı.

LİNÇ EDİLMİŞTİ

Reyting rekortmeni dizide Ferit'in sevgilisi Pelin rolüne hayat veren Buçe Buse Kahraman, büyük linç yemişti. Güzel oyuncu "Metres" "Torpilli" gibi yorumlara maruz kalmış, menajeri oyuncuya gelen hakaretlerden dolayı hukuki savaş başlatmıştı.

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Son Dakika Magazin Yalı Çapkını Dizisinin Oyuncusu Buçe Buse Kahraman, Sevgilisiyle Pozunu Paylaştı - Son Dakika


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