Yalı Çapkını Dizisinin Oyuncusu Buçe Buse Kahraman, Sevgilisiyle Pozunu Paylaştı

Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in sevgilisi rolüyle adından söz ettiren ve sosyal medyada sırf rolü yüzünden büyük linç yiyen Buçe Buse Kahraman, sır gibi sakladığı sevgilisiyle pozunu paylaştı.
Dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan Buçe Buse Kahraman, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Deniz ve güneşin tadını çıkara Kahraman aşka geldi. Güzel oyuncu gizemli sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu yayınladı.
Reyting rekortmeni dizide Ferit'in sevgilisi Pelin rolüne hayat veren Buçe Buse Kahraman, büyük linç yemişti. Güzel oyuncu "Metres" "Torpilli" gibi yorumlara maruz kalmış, menajeri oyuncuya gelen hakaretlerden dolayı hukuki savaş başlatmıştı.
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