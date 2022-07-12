Karaderili Şirketler Grubu'na bağlı Terma City'de Kurban Bayramı konserleri devam ediyor. Ünlü isimleri konuklarıyla buluşturan Terma City, bayramın üçüncü gününde Ferda Anıl Yarkın konserini gerçekleştirdi. Şarkılarını hayranlarıyla seslendiren ünlü sanatçı sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Sesiyle dinleyicileri büyüleyen sanatçıya şarkılarını seslendirirken hayranları da eşlik etti. - YALOVA

Kaynak: İHA

Ferda Anıl Yarkın, Kurban Bayramı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Yalova'da Ferda Anıl Yarkın rüzgarı - Son Dakika

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