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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz evleniyor mu? İşte yanıtı... - Son Dakika

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz evleniyor mu? İşte yanıtı...

05.11.2021 11:27
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz evleniyor mu? İşte yanıtı...

'Aşkın Kıyameti' adlı dizide birlikte rol aldıktan sonra sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, önceki gün İstinyePark'ta görüntülendiler. Ünlü çift evleniyor mu? İşte yanıtı...

Yargı dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren Pınar Deniz, son dönemde adından sıkça söz ettiriyor.

Sevgilisi Yiğit Kirazcı ile İstinyePark'ta objektiflere takılan Deniz'in neşeli halleri dikkat çekti.

EVLİLİK SORUSU YÖNELTİLDİ

Ünlü oyuncu, "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu karşısında kısa süreli şok yaşadı. Deniz, "Bu konuları konuşmak için henüz erken" dedi.

Aşklarını gizlemeyen ünlü çift zaman zaman sosyal medya paylaşımı yapmayı da ihmal etmiyor.

Pınar Deniz, doğum gününde Yiğit Kirazcı ile dudak dudağa poz verdi. İkilinin bu pozu beğeni topladı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz evleniyor mu? İşte yanıtı...
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz evleniyor mu? İşte yanıtı...
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz evleniyor mu? İşte yanıtı...
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz evleniyor mu? İşte yanıtı...
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz evleniyor mu? İşte yanıtı...

Yiğit Kirazcı, Pınar Deniz, Yargı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz evleniyor mu? İşte yanıtı... - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz evleniyor mu? İşte yanıtı... - Son Dakika
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