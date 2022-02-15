Savcı Pars karakteriyle Yargı dizisinin sevilen oyuncuları arasında yer alan Mehmet Yılmaz Ak'ın bir süredir Miss Turkey yarışmasıyla şöhrete kavuşan Nazlı Çetin ile aşk yaşadığı biliniyordu.

Mehmet Yılmaz Ak'ın sevgilisinden 14 yaş büyük olması çok konuşulmuştu.

SESSİZ SEDASIZ AYRILDILAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Savcı'nın Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak, genç sevgilisinden ayrıldı.

İş hayatında başarıyı yakalayan oyuncunun özel hayatında ise işler yolunda gitmedi.

FİKİR ANLAŞMAZLIĞI YAŞADILAR

Ünlü oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan eski Miss Turkey finalistlerinden Nazlı Çetin'le fikir anlaşmazlığı yüzünden ayrıldı.

Taraflar birlikte çekilmiş fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

MEHMET YILMAZ AK KİMDİR?

Mehmet Yılmaz Ak, 8 Şubat 1986 yılında Diyarbakır'da doğdu. Oyunculuğun yanında oyun yazarı da olan Mehmet Yılmaz Ak, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

Mehmet Yılmaz Ak, 2008 yılında Beşinci Basamak adlı oyunu yazmış ve Mitos Boyut yayınlarından ödüle layık görülmüştür. Ben de Özledim dizisi ile televizyon dünyasına adım atmış; daha sonra Kırık Kalpler Bankası ve Nekro Sinema filmlerinde rol almıştır.

Mehmet Yılmaz Ak, 2016 yılında Show TV'de yayınlanan; başrolü Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı İçerde dizisinin kadrosunda Yaşar karakteriyle dahil olmuş ve ismini duyurmuştur. Daha sonra 2018'de Dudullu Postası ve Çukur dizilerinde de oynadı. 2019'da rol aldığı Hakan: Muhafiz dizisinde Tekin, Peri adlı sinema filminde Kemal karakterini canlandırdı.

NAZLI ÇETİN KİMDİR?

Nazlı Çetin, 29 Nisan 2000 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Miss Turkey 2019 yarışmasında mücadele eden 20 finalistten biri olan Nazlı Çetin 11 numarayla yarışmıştı. Nazlı Çetin 1.76 boyunda ve 21 yaşında. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde eğitimini sürdüren Nazlı Çetin çeşitli dizilerde rol aldı.

2020 yılında dizilerde oynamaya başlayan genç isim, "Şeref Sözü" dizisi ile beraber dizi oyunculuğuna başlamış ardından ise "Mucize Doktor" dizisinde rol almıştır.

2021 yılında ise "Kardeşlerim" dizisinin 2. sezonuna Dora karakteriyle dahil olmuştur.