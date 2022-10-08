Yargı... CEYLİN'İ KİM KAÇIRDI? - Son Dakika
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Yargı... CEYLİN'İ KİM KAÇIRDI?

08.10.2022 12:38
Yargı... CEYLİN'İ KİM KAÇIRDI?

Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in yaptığı, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Yargı, 9 Ekim Pazar akşamı saat 20.00'de 38.bölümüyle kanal D'de..

Her pazar Kanal D ekranlarında sevenleriyle buluşan Ay Yapım imzalı dizi Yargı'nın yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı.

Ilgaz ve Ceylin'in arabadaki duygu dolu konuşmasından sonra, Ceylin'in kaçırılması dizideki gerilim ve heyecanı artırıyor.

Kanal D'nin her hafta beğeniyle takip edilen ve reyting rekorları kıran Ay Yapım imzalı dizisi Yargı hikayesi ve oyunculuklarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Ceylin'in "bana bir şey olsaydı ne yapardın?" sorusuna Ilgaz "ölürüm" diye cevap verirken ikilinin aşk dolu sahnesi seyircileri duygulandırıyor.

Fragmanın sonunda Ceylin'in kaçırıldığı anlar seyircide "kim neden kaçırdı" gibi birçok soruyu da beraberinde getiriyor.

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Kaynak: Magazinkolik

Ay Yapım, Kanal D, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yargı... CEYLİN'İ KİM KAÇIRDI? - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yargı... CEYLİN'İ KİM KAÇIRDI? - Son Dakika
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