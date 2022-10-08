Yargı... CEYLİN'İ KİM KAÇIRDI?

Her pazar Kanal D ekranlarında sevenleriyle buluşan Ay Yapım imzalı dizi Yargı'nın yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı.

Ilgaz ve Ceylin'in arabadaki duygu dolu konuşmasından sonra, Ceylin'in kaçırılması dizideki gerilim ve heyecanı artırıyor.

Kanal D'nin her hafta beğeniyle takip edilen ve reyting rekorları kıran Ay Yapım imzalı dizisi Yargı hikayesi ve oyunculuklarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Ceylin'in "bana bir şey olsaydı ne yapardın?" sorusuna Ilgaz "ölürüm" diye cevap verirken ikilinin aşk dolu sahnesi seyircileri duygulandırıyor.

Fragmanın sonunda Ceylin'in kaçırıldığı anlar seyircide "kim neden kaçırdı" gibi birçok soruyu da beraberinde getiriyor.