Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin ve Ilgaz boşandı mı? - Son Dakika
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Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin ve Ilgaz boşandı mı?

09.05.2022 09:47
Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin ve Ilgaz boşandı mı?

Dün akşam 31. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Yargı dizisinde kaçmayı başaran Serdar, yeni bir kaos yaratmayı başardı. Ilgaz'ın Ceylin'in isteği üzerine boşanma davası açar.

Başrolü Pınar Deniz'in ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Gerçeğin bir an önce ortaya çıkması için canla başla çaba harcayan Pars ve Eren'i köşeye sıkıştıracak hamle, beklemedikleri bir yerden gelecektir.

YARGI'DA DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

Ailesi ile aşkı arasında sıkışıp kalan Ilgaz bir seçim yapmıştır, artık aralarındaki uçurumu ne Ilgaz ne Ceylin inkâr edebilmektedir. Ceylin bir yandan babasını katleden kişinin cezalandırılması için uğraşırken, bir de bunun üstüne Ilgaz'ın uzaklığı eklenmiştir..

Zafer'in öldürüldüğü geceye dair sis perdesi az da olsa aralanmıştır.

Gerçeğin bir an önce ortaya çıkması için canla başla çaba harcayan Pars ve Eren'i köşeye sıkıştıracak hamle, beklemedikleri bir yerden gelecektir. Çözümsüzlüğe itilen dava daha pek çok kişinin hayatını alt üst edecek gibidir. Şimdiye kadar köşesinden olayı zevkle izleyen Yekta'yı ise sürpriz bir son beklemektedir.

Yaşadıkları bütün zorlukların yanında Ilgaz ve Ceylin'i, sinsice ilerleyen ve tahmin edemedikleri bir plan sarmalamak üzeredir. Zaman onlar için geri dönüşü olmayan bir tehlikeye doğru akmaktadır..

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Yargı 31. Bölüm 2. Fragman Yargı 31. Bölüm 2. Fragman

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin ve Ilgaz boşandı mı? - Son Dakika


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