Üye Girişi
Yargı'da dün akşam neler oldu? Niyazi'nin ölümü neleri değiştirdi? - Son Dakika

Yargı'da dün akşam neler oldu? Niyazi'nin ölümü neleri değiştirdi?

21.02.2022 08:59
Yargı'da dün akşam neler oldu? Niyazi'nin ölümü neleri değiştirdi?

Dün akşam Kanal D ekranlarında 21. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Yargı'da Yekta'yı durdurmak eskisi kadar kolay olmayacaktır. Ilgaz ve Ceylin'i artık daha zor zamanlar beklemektedir.

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu; Pınar Deniz gibi başarılı isimlerin yer aldığı Yargı dizisi her Pazar Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

YARGI'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Ceylin'i aklayabilmek adına sınırlarının uçlarında dolaşan Ilgaz için Niyazi'nin ölümü adeta bir şok etkisi yaratır. Ilgaz da, Ceylin de hem adli olarak hem de vicdanen büyük bir vakanın ortasında kalmışlardır. Savaş baltalarını iyice bileyen Yekta, ortaya çıktığı gibi hayatına son veren Niyazi'nin ardından Ilgaz ve Ceylin'in savunmalarının zayıfladığını fark eder. Şimdi davasına daha çok asılmak için bilgi toplamak ve bunları delillerle kuvvetlendirmek sırası ondadır. Ancak herkesi şok edecek beklenmedik bir hamlenin onların cephesinden geleceğini henüz bilmemektedir.

YORUMLAR
500
Yargı'da dün akşam neler oldu? Niyazi'nin ölümü neleri değiştirdi? Yargı'da dün akşam neler oldu? Niyazi'nin ölümü neleri değiştirdi? 21 Şubat 2022 Kanal d Yayın Akışı 21 Şubat 2022 Kanal d Yayın Akışı 20 Şubat 2022 Kanal d Yayın Akışı 20 Şubat 2022 Kanal d Yayın Akışı

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Kanal D, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yargı'da dün akşam neler oldu? Niyazi'nin ölümü neleri değiştirdi? - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
08:56 "İmamoğlu ve Yavaş görevlerine devam edecek" diyen Kılıçdaroğlu'ndan adaylığa yeşil ışık: 5 genel başkan isterse aday olurum!
08:42 EYT için masada hangi formüller var: İşte öne çıkan 5 formül!
08:37 Ömür Gedik mini elbisesi ile kasıp kavurdu! 3 yıl önceki sözleri akıllara geldi
08:37 Pişkin tecavüzcü: Cin çıkarma bahanesiyle önce tecavüz etti, sonra kaydetti! Yaptıklarını "fantezi" diye savundu
08:29 Rus devlet televizyonunda "Savaş kimlerin işine gelir" sorusu sorulduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştılar!
09:31 Aynı aileden 9 koronavirüs kurbanı! Son kurban 36 yaşındaki bir çocuk annesi Şenay
08:04 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
07:56 Rusya-Ukrayna geriliminde tankın üzerindeki "Z" işareti dikkat çekti!
07:56 Olay yeri Bursa: Hırsızlar durdurak bilmiyor! Camiyi soymaya kalkan hırsız imamı ağır yaraladı!
07:52 Bugün hava nasıl olacak? İşte 21 Şubat Pazartesi günü bölgelerimizde hava durumu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 09:06:18. #1.11#
SON DAKİKA: Yargı'da dün akşam neler oldu? Niyazi'nin ölümü neleri değiştirdi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement