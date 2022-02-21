Yargı'da dün akşam neler oldu? Niyazi'nin ölümü neleri değiştirdi?

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu; Pınar Deniz gibi başarılı isimlerin yer aldığı Yargı dizisi her Pazar Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

YARGI'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Ceylin'i aklayabilmek adına sınırlarının uçlarında dolaşan Ilgaz için Niyazi'nin ölümü adeta bir şok etkisi yaratır. Ilgaz da, Ceylin de hem adli olarak hem de vicdanen büyük bir vakanın ortasında kalmışlardır. Savaş baltalarını iyice bileyen Yekta, ortaya çıktığı gibi hayatına son veren Niyazi'nin ardından Ilgaz ve Ceylin'in savunmalarının zayıfladığını fark eder. Şimdi davasına daha çok asılmak için bilgi toplamak ve bunları delillerle kuvvetlendirmek sırası ondadır. Ancak herkesi şok edecek beklenmedik bir hamlenin onların cephesinden geleceğini henüz bilmemektedir.