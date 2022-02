Yargı'da dün neler oldu? Ceylin aklanacak mı?

YARGI DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Ceylin hakkında çıkan iddianame başta Ceylin olmak üzere herkesi şoka uğratmıştır. Ilgaz, ummadığı yerden darbe yediğini düşünen Ceylin'in hemen yanı başında bu sorunun da üstesinden birlikte gelebilmek için ellerini ona uzatmış beklemektedir.

Pars adaletin bir an önce yerini bulma savaşında zaten her yerden iyice sıkıştırılmış durumdayken bir yandan da beklemediği darbeler yemek üzeredir. Üstelik kendi adaletini sağlamak için her yola sapabilen Yekta Tilmen karşı taraftayken…

Kriminal büronun içerisindeki köstebeği bulmak için topyekûn bir mücadeleye girişen Metin Amir ve Eren komiseri ise sürpriz bir gelişme bekliyor.

Ceylin'i aklamak uğruna elinden geleni ardına koymayan Ilgaz'ı hayatında bakacağı en zor dava beklemektedir. Cephelerin iyiden iyiye keskinleştiği bu adalet savaşında birlikte, yan yana mücadele eden Ilgaz ve Ceylin'i sonunda şok edecek bir yolculuk beklemektedir.