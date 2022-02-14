Üye Girişi
Yargı'da dün neler oldu? Ceylin aklanacak mı? - Son Dakika

Yargı'da dün neler oldu? Ceylin aklanacak mı?

14.02.2022 09:59
Yargı'da dün neler oldu? Ceylin aklanacak mı?

Kanal D'nin sevilen dizileri arasında yer alan Yargı dizisinde dün akşam heyecanlı sahneler yaşandı. Ceylin'i aklamak uğruna elinden geleni ardına koymayan Ilgaz'ı hayatında bakacağı en zor dava beklemektedir. Cephelerin iyiden iyiye keskinleştiği bu adalet savaşında birlikte, yan yana mücadele eden Ilgaz ve Ceylin'i sonunda şok edecek bir yolculuk beklemektedir.

YARGI DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Ceylin hakkında çıkan iddianame başta Ceylin olmak üzere herkesi şoka uğratmıştır. Ilgaz, ummadığı yerden darbe yediğini düşünen Ceylin'in hemen yanı başında bu sorunun da üstesinden birlikte gelebilmek için ellerini ona uzatmış beklemektedir.

Pars adaletin bir an önce yerini bulma savaşında zaten her yerden iyice sıkıştırılmış durumdayken bir yandan da beklemediği darbeler yemek üzeredir. Üstelik kendi adaletini sağlamak için her yola sapabilen Yekta Tilmen karşı taraftayken…

Kriminal büronun içerisindeki köstebeği bulmak için topyekûn bir mücadeleye girişen Metin Amir ve Eren komiseri ise sürpriz bir gelişme bekliyor.

Ceylin'i aklamak uğruna elinden geleni ardına koymayan Ilgaz'ı hayatında bakacağı en zor dava beklemektedir. Cephelerin iyiden iyiye keskinleştiği bu adalet savaşında birlikte, yan yana mücadele eden Ilgaz ve Ceylin'i sonunda şok edecek bir yolculuk beklemektedir.

YORUMLAR
500

Pınar Deniz, Kanal D, Yargı, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yargı'da dün neler oldu? Ceylin aklanacak mı? - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
10:01 Seyhan Soylu Osmanlı'ya gelin gidiyor! Düğün bu yaz
09:59 Yargı'da dün neler oldu? Ceylin aklanacak mı?
09:42 Teftiş Kurulu Raporu: PTT'nin 2 milyon doları buhar oldu! CHP'li vekil paylaştı
09:37 Başak Dizer, hamilelik pozlarını paylaştı
09:34 Teşkilat'ta dün neler oldu? Ceren'in geçmişi ortaya çıkacak mı?
09:28 Rusya'nın iki hafta içinde Ukrayna'yı işgal edeceğini belirten ABD'li general konuştu
09:18 Halil Falyalı cinayetinde önemli ayrıntı! Mustafa Söylemez'in kiraladığı ev, soruşturmanın seyrini değiştirdi
09:11 Kübra Ece'nin son anlarını eski sevgilisi anlattı: "Senden kurtulmak istiyorum" dedim, balkona koşup aşağı atladı!
09:11 Meral Akşener: İlk defa ülkenin geleceğine dair umutlandım
09:09 Yemen'de cip akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 10:06:30. #1.12#
SON DAKİKA: Yargı'da dün neler oldu? Ceylin aklanacak mı? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement