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Yargı'da yeni bölüm bu akşam! Ceylin dışarıda! İşte yeni bölümün fragmanı - Son Dakika

Yargı'da yeni bölüm bu akşam! Ceylin dışarıda! İşte yeni bölümün fragmanı

16.01.2022 17:07

Sema Ergenekon'un kaleminin Ali Bilgin'in rejisiyle buluştuğu; Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerinde olduğu Yargı'nın yeni bölümü bu akşam.

Sezonun en çok dikkat çeken ve heyecanla izlenen yapımlarının başında gelen Yargı'nın 15. bölümü bu akşam yayınlanacak. Fragmanın ekrana gelmesinin ardından heyecan da katlanarak büyüdü! Ilgaz'ın Ceylin'i savunabilmek için savcılığı bırakıp avukat olması, büyük bir fedakarlık olarak yeni bölümde izleyicinin de kalbini çalacak bir gelişme.

Ancak iki aşığın hikayelerini derinleştiren söz ise Ilgaz'dan gelecek. Ceylin bile kendisinin katil olabileceğini düşünürken, buna asla ihtimal vermeyen Ilgaz'ın onun için yaptıklarına minnettar olan Ceylin'e Ilgaz'ın yanıtı, tam 12'den vuracak izleyiciyi!

Ceylin'e sarılan Ilgaz, yaptığı fedakarlık için kendisini sorumlu hisseden Ceylin'e, "Sen bana zarar değil, güç veriyorsun!" sözleriyle hem dizinin yeni bölümüne damgasını vuruyor hem de birbirlerine daha da yakınlaşmanın işaretini gönderiyor izleyiciye adeta… Ardından gelen ikinci tanıtımda ise izleyiciyi son derece romantik ve aşk dolu bir bölümün başladığını ortaya koymakta!

Bu arada Ceylin'in tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması da dizinin yeni bölümünden bir başka sürpriz…

Ailesinin evinde kendisini yabancı hisseden Ceylin, Ilgaz'ın evine giderek "Gelebilir miyim?" derken, Ilgaz, "Gel ve mümkünse hiç gitme" sözleriyle herkesin kalbini sızlatacak!

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Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yargı'da yeni bölüm bu akşam! Ceylin dışarıda! İşte yeni bölümün fragmanı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yargı'da yeni bölüm bu akşam! Ceylin dışarıda! İşte yeni bölümün fragmanı - Son Dakika
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