Yargı'da yeni bölüm bu akşam! Ceylin dışarıda! İşte yeni bölümün fragmanı

Sezonun en çok dikkat çeken ve heyecanla izlenen yapımlarının başında gelen Yargı'nın 15. bölümü bu akşam yayınlanacak. Fragmanın ekrana gelmesinin ardından heyecan da katlanarak büyüdü! Ilgaz'ın Ceylin'i savunabilmek için savcılığı bırakıp avukat olması, büyük bir fedakarlık olarak yeni bölümde izleyicinin de kalbini çalacak bir gelişme.

Ancak iki aşığın hikayelerini derinleştiren söz ise Ilgaz'dan gelecek. Ceylin bile kendisinin katil olabileceğini düşünürken, buna asla ihtimal vermeyen Ilgaz'ın onun için yaptıklarına minnettar olan Ceylin'e Ilgaz'ın yanıtı, tam 12'den vuracak izleyiciyi!

Ceylin'e sarılan Ilgaz, yaptığı fedakarlık için kendisini sorumlu hisseden Ceylin'e, "Sen bana zarar değil, güç veriyorsun!" sözleriyle hem dizinin yeni bölümüne damgasını vuruyor hem de birbirlerine daha da yakınlaşmanın işaretini gönderiyor izleyiciye adeta… Ardından gelen ikinci tanıtımda ise izleyiciyi son derece romantik ve aşk dolu bir bölümün başladığını ortaya koymakta!

Bu arada Ceylin'in tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması da dizinin yeni bölümünden bir başka sürpriz…

Ailesinin evinde kendisini yabancı hisseden Ceylin, Ilgaz'ın evine giderek "Gelebilir miyim?" derken, Ilgaz, "Gel ve mümkünse hiç gitme" sözleriyle herkesin kalbini sızlatacak!