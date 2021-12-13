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Yargı dizisinde kim öldü? O ceset kimin? İşte cevabı... - Son Dakika

Yargı dizisinde kim öldü? O ceset kimin? İşte cevabı...

13.12.2021 15:09
Yargı dizisinde kim öldü? O ceset kimin? İşte cevabı...

Ay Yapım imzalı "Yargı" dizisi dün akşamki bölümü ile yine izleyiciden tam not aldı. Yargı dizisinin sevenleri, final sahnesine kilitlendi. Dizinin fanları cesedin kime ait olduğunu merak etti. İşte cevabı...

Pazar akşamlarının büyük ilgiyle takip edilen dizisi Yargı yine ses getiren bir bölümle ekrana geldi. İzleyenleri soluksuz bırakan bölümde, Engin'in hastaneden kaçtığı anlar gerilim dolu dakikalar yaşatırken bölümün final sahnesi, dizinin çok konuşulacak yeni bölümüne dair merak uyandırdı.

Engin'in cezaevine gönderilen kitapla zehirlenmesi herkesi şaşırtırken kitabın Seda'ya ait olması tüm şüpheleri ona yöneltti. Engin'i zehirleyen kişinin kim olduğunu bulmak için bir kez daha iş birliği yapan Ilgaz, Ceylin ve Pars; Seda'nın ifadesi sonucu bu planın arkasında başkalarının da olabileceğinden şüphelendi. Kendine gelen Engin, Yekta'nın yardımıyla hastaneden kaçmayı kafasına koydu.

HEYECAN TAVAN YAPTI

Hastanede Engin'i gören Ceylin onun kaçacağını anlarken Ceylin'in Engin'in kaçacağı arabaya gizlendiği anlar tempoyu yükseltti. Bu sırada aynı ihtimalden şüphelenen Ilgaz ve Pars, Engin'in kaçmasına engel olmak için yola çıkarken Ceylin'e ulaşamayan Ilgaz büyük bir endişe yaşadı. Dizinin izleyenleri soluksuz bırakan final sahnesinde Ceylin'in başına neler geldiği Yargı'nın bir sonraki bölümünde yanıt bulacak.

CESET O İSME Mİ AİT?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Haftalarca "Katil kim?" sorusuna yanıt arayan dizinin fanları şimdi de finalde Ceylin'in öldürdüğü anladığımız adamın kim olduğunu merak etti. Duyumlarıma göre ceset Engin'e yani Onur Durmaz'a ait…

Yargı'yla beraber sokakta tanınan bir oyuncu haline gelen Durmaz'ın bu kadar erken diziden ayrılacak olması dizinin hiç düşmeyen tansiyonunun bir parçası olsa gerek…

Yargı dizisinde kim öldü? O ceset kimin? İşte cevabı...
Yargı dizisinde kim öldü? O ceset kimin? İşte cevabı...
Yargı dizisinde kim öldü? O ceset kimin? İşte cevabı...
Yargı dizisinde kim öldü? O ceset kimin? İşte cevabı...
Yargı dizisinde kim öldü? O ceset kimin? İşte cevabı...

Yargı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yargı dizisinde kim öldü? O ceset kimin? İşte cevabı... - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yargı dizisinde kim öldü? O ceset kimin? İşte cevabı... - Son Dakika
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