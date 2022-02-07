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Yargı'nın son bölümünde neler oldu? Ceylin ve Ilgaz hangi problem ile karşı karşıya? - Son Dakika

Yargı'nın son bölümünde neler oldu? Ceylin ve Ilgaz hangi problem ile karşı karşıya?

07.02.2022 08:35
Yargı'nın son bölümünde neler oldu? Ceylin ve Ilgaz hangi problem ile karşı karşıya?

19. bölümüyle dün akşam yayınlanan Yargı dizisinde Ceylin ve Ilgaz'ın canı beklenmeyen sürpriz ile bozuldu. Her Pazar Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı'da Ilgaz, Ceylin'i kurtarmak için her şeyi yapacaktır.

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizi Yargı dün akşam yayınlana yeni bölümüyle heyecanlı ve dram yüklü dakikalar yarattı.

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Birlikteyken her sorunun üstesinden kolayca gelebilen Ceylin ve Ilgaz hiç ummadıkları bir problem ile karşı karşıyadır. Onlara güç veren bu yoldaşlık, istemeden de olsa başlarına başka belalar açacak gibidir. Ceylin'i aklamak için elinden geleni ardına koymayan Ilgaz, bir yandan da kendisini karalayan bir oluşumun içine düşmüştür!

Yargı'nın son bölümünde neler oldu? Ceylin ve Ilgaz hangi problem ile karşı karşıya?
Yargı'nın son bölümünde neler oldu? Ceylin ve Ilgaz hangi problem ile karşı karşıya?
Yargı'nın son bölümünde neler oldu? Ceylin ve Ilgaz hangi problem ile karşı karşıya?
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Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Kanal D, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yargı'nın son bölümünde neler oldu? Ceylin ve Ilgaz hangi problem ile karşı karşıya? - Son Dakika Magazin


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