Yargı'nın son bölümünde neler oldu? Ceylin ve Ilgaz hangi problem ile karşı karşıya?

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizi Yargı dün akşam yayınlana yeni bölümüyle heyecanlı ve dram yüklü dakikalar yarattı.

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Birlikteyken her sorunun üstesinden kolayca gelebilen Ceylin ve Ilgaz hiç ummadıkları bir problem ile karşı karşıyadır. Onlara güç veren bu yoldaşlık, istemeden de olsa başlarına başka belalar açacak gibidir. Ceylin'i aklamak için elinden geleni ardına koymayan Ilgaz, bir yandan da kendisini karalayan bir oluşumun içine düşmüştür!