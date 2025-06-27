Kim Milyoner Olmak İster\'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" programının son bölümü, izleyicilere hem bilgi dolu anlar hem de derin bir duygusallık yaşattı. Programa katılan 80 yaşındaki Azize Vatansever, yalnızca bilgisiyle değil, etkileyici yaşam öyküsüyle de geceye damga vurdu.

,Yarışmaya büyük bir heyecanla katılan Vatansever, ilk soruları zorlanmadan geçerek ikinci baraj sorusuna kadar geldi. Bilgi birikimi ve sakinliğiyle 9'uncu soruya kadar ilerleyen yarışmacı, 300 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

Ancak 10'uncu soruda, Türk Dil Kurumu'nun kayıtlarında hangi tür atasözünün yer almadığını sorgulayan soruyla karşılaştı. Cevaptan emin olamayan Vatansever, yarışmadan çekilme kararı aldı ve bu kararını açıklarken izleyicileri derinden etkileyen bir anısını paylaştı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Yarışma sunucusu Oktay Kaynarca'nın da gözlerinin dolmasına neden olan konuşmasında Vatansever, küçük yaşta kaybettiği babasına dair duygusal bir rüyasını anlattı. "Babam köyümüzün muhtarıydı. Küçüklüğümde onunla oynadığımız oyunları dün gibi hatırlıyorum. Bir rüyamda bana 'Ben sizi hep izliyorum, güçlü olacaksın' dedi. Uyandığımda ölüm haberini almıştım. Bana hep 'Ne kadar korkarsan o kadar tehlikedesin' derdi," sözleriyle yaşadıklarını aktardı. Duygularına hakim olamayan Vatansever, "Baba sevgisi tarif edilemez. Çok özel bir insandı," diyerek gözyaşlarına hâkim olamadı. Yarışmadan 200 bin TL ödülle ayrılan Vatansever, hem bilgisini hem de kalbindeki anıları izleyicilere miras bıraktı. Vatansever, bugüne kadar yarışmaya katılan en yaşlı yarışmacılardan biri olarak da dikkat çekti.