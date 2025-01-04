Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatıldı

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Yasa dışı bahis reklamı Kerimcan Durmaz'a da sıçradı. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu bazı isimlere yönelik soruşturma sürerken; Durmaz'ın da yasa dışı bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde dj olarak sahne aldığı iddia edildi. Söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlattı.

04.01.2025 15:29  Güncelleme: 15:37
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Türkiye'de gittikçe yayılan yasa dışı bahis furyası, son dönemde fenomenlere sıçramış durumda. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in gözaltına alınmasıyla gündeme bomba gibi düşen yasa dışı bahis soruşturmaları devam ederken ünlü sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz'ın da adı reklam skandalına karıştı.

YASA DIŞI BAHİS REKLAMINDA YER ALDI İDDİASI

Mynet'in haberine göre, Durmaz'ın yasa dışı bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde DJ olarak sahnede yer aldığı iddia edildi. Görüntülerde, Kerimcan Durmaz'ın sahne aldığı sırada arkasında bulunan dev ekranda yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yer aldığı görülüyor.

Sahne arkasına yasa dışı bahis sitesinin isminin yansıdığı sırada Durmaz'ın "Hani bir şeyler geliyor diyorlardı buralara, ne oldu? Hani casinolar bir şeyler" dediği duyuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin Malta'da çekildiği öne sürülürken tarih ise bilinmiyor. Söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlattı.

Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ali Erbil, Kerimcan Durmaz, Serdar Ortaç, Magazin, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • caps lock:
    Bu savcılar nerde boş iş var onla uğraşır olmuş. Türkiye'de binlerce site var kardeşim. Milyonlarca insan yasa dışı bahis yüzünden evini arabasını kaybetti. Sen buna engel olmak yerine boş işlerle uğraşıyorsun. 26 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    boşuna almayın yarın çıkacak 14 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ukala Edepsizlik Diz Boyu 15 0 Yanıtla
  • Nis Ard:
    yasa içi oynatın sizde milli piyango sitesi gibi, yasal kumar sadece milli piango sitesinde var. girin bakın online kmarhane kurmuş tüpçü ona serbest çünkü 11 1 Yanıtla
  • Basri baver Bengü:
    Ölünce kim yıkayacak? 4 4 Yanıtla
  • Nis Ard:
    5555 2 1 Yanıtla
  • Vadaa:
    Talat yelbuzun sevgilisi Kerimcan 2 0 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Tek GS ceza almadı. 0 0 Yanıtla
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