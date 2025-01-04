Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatıldı

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2. dalga operasyon sonrası Yenidoğan soruşturmasında bir fezleke daha

Türkiye'de gittikçe yayılan yasa dışı bahis furyası, son dönemde fenomenlere sıçramış durumda. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in gözaltına alınmasıyla gündeme bomba gibi düşen yasa dışı bahis soruşturmaları devam ederken ünlü sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz'ın da adı reklam skandalına karıştı.

YASA DIŞI BAHİS REKLAMINDA YER ALDI İDDİASI

Mynet'in haberine göre, Durmaz'ın yasa dışı bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde DJ olarak sahnede yer aldığı iddia edildi. Görüntülerde, Kerimcan Durmaz'ın sahne aldığı sırada arkasında bulunan dev ekranda yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yer aldığı görülüyor.

Sahne arkasına yasa dışı bahis sitesinin isminin yansıdığı sırada Durmaz'ın "Hani bir şeyler geliyor diyorlardı buralara, ne oldu? Hani casinolar bir şeyler" dediği duyuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin Malta'da çekildiği öne sürülürken tarih ise bilinmiyor. Söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlattı.