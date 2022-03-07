Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Ender, entrika için pozisyonu aldı! - Son Dakika
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Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Ender, entrika için pozisyonu aldı!

07.03.2022 15:59

Fox Tv ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma bu akşam 134. bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerini; Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen paylaştığı dizinin yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor...

Yasak Elma 134. bölümü bu akşam ekrana geliyor. Dizide bu hafta Kumru'nun annesi Handan gelir gelmez Kumru'nun başına gelenlerden Yıldız'ı sorumlu tutar ve ona savaş açar. Kumru kendi ayakları üstünde durmaya kararlıdır. Handan Yıldız'ı alt etmenin yolunun Ender'den geçtiğini öğrenir...

Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Ender, entrika için pozisyonu aldı!

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kumru kendi ayakları üstünde durmaya karar vererek, Ezgi'nin evinde yaşamaya başlar. Yıldız ise Doğan'ın gözüne girebilmek için Kumru'yu eve döndüren kişi olmak istiyordur. Ender ve Çağatay, Doğan ve Yıldız'ı ayırmak için ellerinden geleni yaparlarken, beklenmeyen misafir Handan gelir…

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Yasak Elma, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Ender, entrika için pozisyonu aldı! - Son Dakika


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