Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Ender, entrika için pozisyonu aldı! - Son Dakika

Yasak Elma 134. bölümü bu akşam ekrana geliyor. Dizide bu hafta Kumru'nun annesi Handan gelir gelmez Kumru'nun başına gelenlerden Yıldız'ı sorumlu tutar ve ona savaş açar. Kumru kendi ayakları üstünde durmaya kararlıdır. Handan Yıldız'ı alt etmenin yolunun Ender'den geçtiğini öğrenir...

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kumru kendi ayakları üstünde durmaya karar vererek, Ezgi'nin evinde yaşamaya başlar. Yıldız ise Doğan'ın gözüne girebilmek için Kumru'yu eve döndüren kişi olmak istiyordur. Ender ve Çağatay, Doğan ve Yıldız'ı ayırmak için ellerinden geleni yaparlarken, beklenmeyen misafir Handan gelir…