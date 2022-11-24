Yasak Elma dizisindeki hemşire sahnesi sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Yasak Elma dizisindeki hemşire sahnesi sosyal medyada gündem oldu

24.11.2022 10:22

Yasak Elma dizisinin son bölümünde bir doktorun hemşireden çay istediği sahne sosyal medyada gündeme oturdu. Dizi için 'YasakElmaözürdile' etiketi açılırken tepkiler de beraberinde geldi.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Şebnem Dönmez ve Murat Aygen'in paylaştığı Yasak Elma dizisindeki bir sahne izleyicileri kızdırdı. İzleyiciler, sosyal medyada gündem olan sahne için senaristlerin özür dilemesi gerektiğini söyledi.

HEMŞİRE SAHNESİ TEPKİ ÇEKTİ

Dizinin son bölümünde hastanede çekilen sahne sırasında doktorun gelen misafiri karşılaması sırasında hemşireye yönelerek, "Yeşim Hemşire, bize iki çay getirir misin" diyor. Dizideki bu sahne başta hemşireler olmak üzere izleyicileri kızdırdı. Dizi kısa sürede Twitter'da gündem olurken "YasakElmaözürdile" etiketi adı altında tepki yağdı.

Dizideki sahne için "Hemşireler sizin çaycınız ya da bekçiniz değil" ve "Senaristler özür dilemeli" yorumları yapıldı.

İşte Yasak Elma'daki sahne için yapılan bazı yorumlar...

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Son Dakika Magazin Yasak Elma dizisindeki hemşire sahnesi sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasak Elma dizisindeki hemşire sahnesi sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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