Yasak Elma dizisindeki hemşire sahnesi sosyal medyada gündem oldu

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Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Şebnem Dönmez ve Murat Aygen'in paylaştığı Yasak Elma dizisindeki bir sahne izleyicileri kızdırdı. İzleyiciler, sosyal medyada gündem olan sahne için senaristlerin özür dilemesi gerektiğini söyledi.

HEMŞİRE SAHNESİ TEPKİ ÇEKTİ

Dizinin son bölümünde hastanede çekilen sahne sırasında doktorun gelen misafiri karşılaması sırasında hemşireye yönelerek, "Yeşim Hemşire, bize iki çay getirir misin" diyor. Dizideki bu sahne başta hemşireler olmak üzere izleyicileri kızdırdı. Dizi kısa sürede Twitter'da gündem olurken "YasakElmaözürdile" etiketi adı altında tepki yağdı.

Dizideki sahne için "Hemşireler sizin çaycınız ya da bekçiniz değil" ve "Senaristler özür dilemeli" yorumları yapıldı.

İşte Yasak Elma'daki sahne için yapılan bazı yorumlar...