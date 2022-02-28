Yasak Elma yeni bölümüyle bu akşam yayınlanıyor! Ender, Doğan ve Yıldız'ın arasını bozabilecek mi? - Son Dakika
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Yasak Elma yeni bölümüyle bu akşam yayınlanıyor! Ender, Doğan ve Yıldız'ın arasını bozabilecek mi?

28.02.2022 15:24
Yasak Elma yeni bölümüyle bu akşam yayınlanıyor! Ender, Doğan ve Yıldız'ın arasını bozabilecek mi?

Diziseverlerin merakla beklediği Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Sevilen dizinin yeni bölümünde Ender'in son hamlesi beklenmedik bir şekilde Kumru'nun hayatının dönüm noktası olacaktır…

Çağatay ile Ender'in birlikteliklerini açıklamaları Yıldız ve Doğan'a büyük şok yaşatırken, Kumru hamileliğini söyleyememenin üzüntüsünü yaşıyordur. Yaşanılan talihsiz bir olay hiç umulmadık şekilde Kumru ve Yıldız'ı bir araya getirecektir…

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız, Kumru'yla ne yaşamış olursa olsun, vicdanını dinler ve Kumru'ya gördüklerini kimseye söylememeye söz verir. Yıldız evde Doğan'a olanları belli etmemeye çalışırken Ender, Doğan ve Yıldız'ın arasını bozmak için elinden geleni yapacaktır. Ender'in son hamlesi beklenmedik bir şekilde Kumru'nun hayatının dönüm noktası olacaktır…

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Yasak Elma, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasak Elma yeni bölümüyle bu akşam yayınlanıyor! Ender, Doğan ve Yıldız'ın arasını bozabilecek mi? - Son Dakika


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