Yasemin Allen Arka Sokaklar\'da Gökçe Komiser\'i Canlandıracak

KANAL D'nin polisiye klasiği Arka Sokaklar'a, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimi'nde görevli gözü pek komiser Gökçe Kurt rolüyle dahil olan Yasemin Allen, Gökçe karakterini ve role hazırlık sürecini anlattı. "Gökçe bana çok benziyor" diyen başarılı oyuncu, 'Bize odaklanacağımız bir şey vermeniz lazım. Görev kadınıyız ikimiz de' diyerek karakterle arasında kurduğu güçlü bağı ortaya koydu.

TAM BİR AKSİYON KADINI

Yaklaşık sekiz yıldır atış ve dövüş teknikleri ile ilgilendiğini belirten Allen, "Boş vaktimde kamera önünde sportif, atletik ve özel yetenekleri olan karakterleri daha gerçekçi ve stilize canlandırmanın yollarını ararım" sözleriyle role hazırlık sürecinin aslında yıllarda öncesinden başladığına dikkat çekti.

'EĞİTİMLER BENİ ZİNDE TUTUYOR'

Filipinler'e özgü savunma sanatı Kali ile kılıç eğitimi de alan Yasemin Allen, "Sürekli olarak Kali ve koreografi çalıştığım bir hocam var. Beni kafamın içinden çıkaran, akışa girmemi sağlayan hobilerim bunlar ve beni zinde tutuyor" diyerek aldığı eğitimlerin gündelik hayatta kendisine yaptığı katkıya da vurgu yaptı.

YURT DIŞINDAN ÖVGÜLER ALDI

Yasemin Allen, Haluk Bilginer ile birlikte rol aldığı, BBCTwo'da yayınlanan Turkish Dedective dizisinde canlandırdığı polis karakteriyle uluslararası arenada övgüler aldı. Allen ayrıca, ABD- İngiltere ortak yapımı olan ve 53 ülkede yayımlanan Strike Back dizisinde başrollerden biri olan Rus ajanı Katrina Zarkova karakterine hayat vermişti.

RIZA BABA'NIN GÖZDESİ OLACAK

İzleyicileri her bölümde ayrı bir maceraya ortak eden Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibinin yolu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimi'nde görevli gözü pek komiser Gökçe Kurt ile önemli bir operasyon sırasında kesişecek. Bu tehlikeli görevde Gökçe Komiser, sağlam bir silah arkadaşı olduğunu kanıtlayacak ve Rıza Baba'nın hem beğenisini hem saygısını kazanacak. Ancak ekibin diğer üyeleri ile Gökçe Kurt'un birbirlerine ısınmaları kolay olmayacak.

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