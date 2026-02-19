Yasemin Kaya Allen\'in \'Isırmalık\' yorumu dikkat çekti

Yasemin Kay Allen, "Amerikalı Aynasız" olarak tanınan eşi Erdal Kaya ile paylaştığı kareye düştüğü notla sosyal medyada dikkat çekti.

Geçtiğimiz haftalarda eski FBI ajanı Erdal Kaya ile dünyaevine giren Yasemin Kay Allen, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Eşiyle birlikte verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Allen, fotoğraflara "Isırmalık" notunu düştü. Oyuncunun bu esprili ve iddialı yorumu kısa sürede çok konuşuldu.

Hayranları paylaşımı hem romantik hem de eğlenceli bulurken, bazı kullanıcılar da notu şaşırtıcı olarak değerlendirdi. Çiçeği burnunda çiftin paylaşımları sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor.