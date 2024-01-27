 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda - Son Dakika
Üye Girişi

Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda

Geçtiğimiz günlerde kucağına aldığı bebeklerinden biri kalbindeki rahatsızlıktan dolayı operasyon geçiren Yasemin Şefkatli, oğlunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Oğlu İbrahim Ayel'in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve yakında kavuşacaklarını söyleyen Şefkatli, "Her şey yolunda gidiyor" ifadelerini kullandı.

Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
27.01.2024 - 09:46,  Güncelleme: 09:50
Abone Ol

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında nikah masasına oturduğu Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde ikiz bebeklerini kucağına aldı. Çiftin oğullarından biri 3 günlükken kalbindeki rahatsızlıktan dolayı ameliyat oldu. Anne Yasemin Şefkatli ise yaptığı paylaşımda oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

ONUNLA KAVUŞMAMIZA AZ KALDI"

İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdikleri bebeklerini kucağına alan Yasemin Şefkatli, hastane odasından yaptığı paylaşımda "Valla günlerdir ne duyguların içinden geçiyorum ben de anlamış değilim henüz" diyen Şefkatli, "Neden hiçbir şey paylaşmıyorsun, yazmıyorsun?' diyorsunuz. Siz her şeyi anlatacağım. Burada da meraklanan, dua eden bir ailem var biliyorum. Dün bir operasyon geçirdi İbrahim Ayel. Çok şükür şu an her şey yolunda gidiyor. Çok az kaldı onunla kavuşmamıza öyle inanıyorum. Sonra ben de sizlere kavuşacağım. Sinan Emir de gayet sağlıklı. Bizi merak eden güzel kalplerinizden öpüyoruz" dedi.

Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
YORUMLAR

İbrahim Tatlıses, Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses, Derya Tuna, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda - Son Dakika


09:52
Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49
ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek
09:46
Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
09:07
Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri
09:06
İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı
08:55
Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim
08:41
Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu
08:33
Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti

Son Dakika
09:52 Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49 ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek
09:46 Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
09:07 Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri
09:06 İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı
08:55 Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim
08:41 Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu
08:33 Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti
08:26 İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
08:23 10 İlde Sibergöz-19 Operasyon! 33 Şüpheli Yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 10:13:43. #1.13#
SON DAKİKA: Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement