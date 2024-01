Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında nikah masasına oturduğu Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde ikiz bebeklerini kucağına aldı. Çiftin oğullarından biri 3 günlükken kalbindeki rahatsızlıktan dolayı ameliyat oldu. Anne Yasemin Şefkatli ise yaptığı paylaşımda oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

ONUNLA KAVUŞMAMIZA AZ KALDI"

İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdikleri bebeklerini kucağına alan Yasemin Şefkatli, hastane odasından yaptığı paylaşımda "Valla günlerdir ne duyguların içinden geçiyorum ben de anlamış değilim henüz" diyen Şefkatli, "Neden hiçbir şey paylaşmıyorsun, yazmıyorsun?' diyorsunuz. Siz her şeyi anlatacağım. Burada da meraklanan, dua eden bir ailem var biliyorum. Dün bir operasyon geçirdi İbrahim Ayel. Çok şükür şu an her şey yolunda gidiyor. Çok az kaldı onunla kavuşmamıza öyle inanıyorum. Sonra ben de sizlere kavuşacağım. Sinan Emir de gayet sağlıklı. Bizi merak eden güzel kalplerinizden öpüyoruz" dedi.