Yasmin Erbil, babasından dert yandı: Onun kızı olmak çok zor, yaşlandım

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Yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sosyal medya fenomeni ve ünlü isme başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şovmen Mehmet Ali Erbil'e geçtiğimiz hafta ev hapsi verilmişti.

3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen Mehmet Ali Erbil hakkında düzenlenen iddianamenin detayları ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı 'suçtan zarar gören' sıfatıyla, Mehmet Ali Erbil ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, kamuoyuna mal olmuş, toplumun her kesimince bilinen birisi olarak şüpheli Erbil'in bir videoda kendi söylemine göre 'emekli maaşı tutarında' para kazanıldığını belirttiği gibi sözlerle özellikle gençler ve çocuklar arasında kolay para kazanma hırsını aşılayarak yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ettiği kaydedildi.

YASMİN ERBİL: DIŞARI ÇIKAMIYOR, ONUN STRESİ VAR

Öte yandan ev hapsi devam eden Erbil'in kızı Yasmin Erbil, babasıyla ilgili konuştu. Babasını sık sık ziyarete gittiğini belirten Erbil, "Stresten egzaması arttı o kadar zor bir süreç oldu ki onun için. Sürekli egzama kremini sür diyoruz. Şimdi dışarı da çıkamıyor onun stresi var" şeklinde konuştu.

"ONUN KIZI OLMAK ÇOK ZOR, YAŞLANDIM"

Babasına sosyal medya konusunda uyarılar yaptıklarını belirten Yasmin Erbil, "TikTok'a giriyor. Biz normalde uyarıyoruz onu ama yine girmiş. Seviyor orada insanlarla olmayı. Şu anda ekrana çıkmadığı için o tatmini orada alıyor. Normalde babalar uyarır bizde tam tersi" diyerek ünlü şovmenden dert yandı. Ardından "Onun kızı olmak çok zor ve yorucu. Yaşlandım" sözleriyle sitemde bulunmayı ihmal etmedi.