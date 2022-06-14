Yavuz Bingöl'ü Yıkan Ölüm Haberi! Böyle Duyuruldu - Son Dakika
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Yavuz Bingöl'ü Yıkan Ölüm Haberi! Böyle Duyuruldu

14.06.2022 15:20
Yavuz Bingöl'ü Yıkan Ölüm Haberi! Böyle Duyuruldu

SON DAKİKA... Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı, geçtiğimiz aylarda solunum yetmezliği nedeniyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Şahsenem Bacı'dan acı haber geldi. Ünlü halk ozanı hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Magazin Burada'nın haberine göre, son dönemlerde solunum yetmezliği ile mücadele eden Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı, hayatını kaybetti.

Şahsenem Bacı, yarın 15 Haziran Çarşamba saat 16.00'da İstanbul Karacaahmet Sultan Dergahı'nda düzenlenecek törenle Ayvalık'ta kızı Efsun Bingöl'ün yanına defnedilmek üzere uğurlanacak.

Annesini kaybeden Yavuz Bingöl'ün büyük bir üzüntü duyduğu ifade edildi.

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Binden fazla şiiri ve 150 türküsüyle 70'li yıllara damgasını vuran Şahsenem Bacı, Mayıs ayı başında solunum yetmezliği nedeniyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

ŞAHSENEM BACI KİMDİR?

Ozan Şahsenem Bacı olarak bilinen Senem Akkaş 1943 yılında Kars'da doğdu.

Küçük yaşlarda bağlama öğrenmeye yöneldi. Şiire ilkokul yıllarında başladı. Önceleri yurt sevgisi, sevda, gurbet, özlem gibi konuları işleyen Türkiye'nin ilk kadın ozanı Şahsenem Bacı daha sonra toplumsal sorunları da dile getirdi. Küçük denecek yaşlarda evlenip İzmir'e yerleşti. Öğretmen olan eşinin de siyasi mücadele içinde olması nedeni ile çoğu sürgün amacıyla tayin olunan Kars, Konya, Ankara ve İzmir'de yaşadı.

İlk profesyonel müzik yaşamı 1974 yılında Konya'da oturdukları sırada düğünlere çıkmasıyla başladı.Bu süreç ezilen işçi, köylü ve fukaraların dertlerini dile getirdiği eserlerinin topluma mal olmaya başlaması ve tüm Türkiye'de tanınması ile devam etti.

Yaklaşık 1000 şiiri ve 150 türküsü bulunan Şahsenem Bacı, çeşitli aşık şölenlerine katıldı, 1975 yılındaki Hacı Bektaş, 1976 Antalya Aşıklar festivallerinde birincilikler kazandı.

Bugüne dek 5 adet albüm hazırlayan Şahsenem Bacı, Söz Nereye ve Haykırış isimli kitapları da yazdı.

Şahsenem Bacı, merhume Fatma Efsun Bingöl, Yavuz Bingöl ve Oğuzhan Bingöl'ün annesidir.

Yavuz Bingöl'ü Yıkan Ölüm Haberi! Böyle Duyuruldu
Yavuz Bingöl'ü Yıkan Ölüm Haberi! Böyle Duyuruldu
Yavuz Bingöl'ü Yıkan Ölüm Haberi! Böyle Duyuruldu

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Yavuz Bingöl'ü Yıkan Ölüm Haberi! Böyle Duyuruldu - Son Dakika

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