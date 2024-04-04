Yemekteyiz\'de kalburabastı krizi! Kadın yarışmacı tatlıyı duyunca önce inledi sonra ağladı

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TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal Yemekteyiz yarışmasında kalburabastı tatlısına tiki olan kadın yarışmacının tepkilerin ağızları açık bıraktı.

TİTREYEREK AĞLADI

Zuhal Topal "şu yapılsa yemem yediğiniz bir yemek var mı?" diye sormasının ardından yarışmacı Kübra Hanım, bir tatlının adını duyduğundan krize girdiğini söyledi. "Kesinlikle o tatlıyı yapmayın. İnşallah menülerinizde yoktur. Eğer olursa büyük dehşet çıkartırım. Kriz geçiyorum" diyerek tatlının adını kağıda yazdı. Diğer yarışmacı kağıtta yazan kalburabastı yazısını okuyunca krize girdi. Kübra Hanım kalburabastının adını duyunca önce inledi sonra titreyerek ağlamaya başladı.

"TATLIYI YEDİKTEN SONRA KABUS GEÇİRDİM"

Tatlıya karşı neden bu şekilde olduğunu anlatan yarışmacı, "Annem bu tatlıyı yaptıktan sonra yaptığı gecesi ben o tatlıyı yedim. Tatlıyı yedikten sonra kabus geçirdim. Kabusu tatlıyı yediğim için gördüğümü düşündüm. O tatlının böyle bir uğursuzluk getirdiğine inanıyorum" dedi. Gördükleri karşısında şaşkına dönen Zuhal Topal ise "Tövbe yarabbim" diyerek durumu toparlamaya çalıştı.