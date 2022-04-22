Yeni dizi Kasaba Doktoru bu akşam ekranlarda! Ömer, Hakan yüzünden istifa edecek mi? - Son Dakika
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Yeni dizi Kasaba Doktoru bu akşam ekranlarda! Ömer, Hakan yüzünden istifa edecek mi?

22.04.2022 12:48
Yeni dizi Kasaba Doktoru bu akşam ekranlarda! Ömer, Hakan yüzünden istifa edecek mi?

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan dorukta. Kasaba Doktoru 22 Nisan Cuma günü ekranlara gelecek bölümünde Erol Gümüşok, ameliyatını yapmayan Hakan'ı geçmişten gelen bir sır ile tehdit ediyor.

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisi 2. bölümde nefesleri kesti. Farklı bir senaryoya sahip olan Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Erol Gümüşok, ameliyatını Hakan'ın yapmasını ister. Hakan itiraz edince geçmişindeki bir sırrı kullanarak onu tehdit eder. Bu sırada geçmişten gelen bir dost Hakan'a yardım elini uzatacak, Hakan'ın da Erol'a karşı masaya bir koz koymasını sağlayacaktır. Ömer bir türlü anlaşamadığı Hakan yüzünden istifasını verip gitmeye kararlıdır. İhsan, Mine ve Turgut'un Ömer'i vazgeçirme çabaları işe yaramayacak gibi gözükmektedir. Leyla'nın bileğindeki yaralar hızla iyileşirken ruhundaki yara daha ağır gelmektedir. Leyla hastanede kalıp Hakan'la beraber çalışmak istese de Hakan'ın ona kötü bir sürprizi vardır. Yalçın ise Erol'un ameliyatının kendi hastanesinde yapılmayacak olmasından dolayı küplere biner ve bu durumu lehine çevirmek için bütün imkanlarını seferber eder.

Yeni dizi Kasaba Doktoru bu akşam ekranlarda! Ömer, Hakan yüzünden istifa edecek mi?

KASABA DOKTORU DİZİSİ KONUSU

Yolları şehre uzak Uluçınar Hastanesi'nde kesişen üç idealist doktorun öyküsünü anlatacak olan dizinin başrol oyuncularından Deniz Can Aktaş, dizide genç Doktor Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Cesur ve inatçı bir karakter olan Ömer, babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar vermiş ve mesleğine duyduğu aşk sayesinde geleceği parlak bir hekim olarak sivrilmiş genç bir doktor.

Yaşadığı olaylar neticesinde kendini Uluçınar Hastanesi'nde bulan Ömer, burada aşık olduğu Leyla ve usta cerrah Hakan ile birlikte hayatını tümüyle değiştirecek bir hikayeye dahil olacak.

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22 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı 22 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı

Kasaba Doktoru, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeni dizi Kasaba Doktoru bu akşam ekranlarda! Ömer, Hakan yüzünden istifa edecek mi? - Son Dakika


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