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Yeni klibi için kamera karşısına geçen Ajda Pakkan'dan olay pozlar - Son Dakika

Yeni klibi için kamera karşısına geçen Ajda Pakkan'dan olay pozlar

25.11.2021 10:19
Yeni klibi için kamera karşısına geçen Ajda Pakkan'dan olay pozlar

Ajda Pekkan ve Nihat Odabaşı gibi alanlarında ilklere imza atmalarıyla ünlü iki isim bir araya gelirse ne olur? Bu sefer olabileceklerin en süprizlisi oldu ve ikili Türk müzik tarihinin en yenilikçi klipleri arasına girecek bir videoya imza attı. Ajda Pekkan'ın "Ajda" albümünün çıkış şarkısı "Bi Tık"a izleyenleri şaşkınlığa uğratacak bir klip çekildi.

Türkiye'nin ilk virtual production klibi olan klipde Ajda Pekkan adeta zaman makinesini bulmuş gibi... İlk çağlara gidiyor, paralel zamanlar arasında dolaşıyor, gökyüzünden iniyor, hatta uzaya ışınlanıyor.

Tüm görüntüler MGX Film'e ait Türkiye'nin ilk ve tek virtual production studyosu Studio MGX'de çekildi. İki gün süren klibin yönetmeni Nihat Odabaşı yaşadıkları tüm hayatlarda birbirine hep aşık olan, gittikleri her evrende bir araya gelmeye çabalayan ama birbirlerine hep bir tık geç ya da erken geldikleri için asla kavuşamayan iki aşığın hikayesini anlatıyor.

Adeta bir kısa film tanındaki klipte aşıkları orta çağda, dünya buzullarla kaplıyken, hayali bir cennet cehennem tasvirinin içinde bile görüyoruz. Kavuşmak için yılmadan tekrar ve tekrar dünyaya geliyorlar. Ama sonuç hep bi tık…

Ajda Pekkan'ın bu iddialı şarkısının aranjörlüğü aynı zamanda tüm albümün prodüktörlüğünü yapan Ozan Çolakoğlu'na, söz-müziği ise Şehrazat'a ait. OZinga/DMC etiketiyle piyasaya çıkan albümün bu ilk klibinde Ajda Pekkan çağlar, zamanlar ve mekanlar arasında seyahat ederken farklı kimliklerine büründü.

Kiminde "Buzlar Kraliçesi" oldu kiminde "Süper Star Astronot" kiminde ise "Ateşe Yürüyen Efsane"… Hangi Ajda'nın daha çok beğenileceği merak konusu.

Ajda Pekkan "Bi Tık" klibinin çekimleri boyunca dillere destan olan Ajda disiplinini ve profesyonelliğini bir kez daha konuşturdu.

Ateşle oynadı, karlara oturdu, yetmedi çelik halatlarla iki saat tavana asılı kaldı. İki gün süren set boyunca günde 16 saat ayakta durdu bana mısın demedi.

Nihat Odabaşı bir çok insanın çekelim bitsin dediği günümüzde bu özveriye sahip bir star ile çalışmanın büyük keyif olduğunu söylüyor ve ekliyor: "Biliyor musunuz? İkinci gün çıkarken eksik bir şey hissedersem üçüncü güne de gelebileceğini söyledi bana. Ayakta alkışlıyorum. Gerçekten çok şanslıyım."

Yeni klibi için kamera karşısına geçen Ajda Pakkan'dan olay pozlar
Yeni klibi için kamera karşısına geçen Ajda Pakkan'dan olay pozlar
Yeni klibi için kamera karşısına geçen Ajda Pakkan'dan olay pozlar
Yeni klibi için kamera karşısına geçen Ajda Pakkan'dan olay pozlar
Yeni klibi için kamera karşısına geçen Ajda Pakkan'dan olay pozlar
Yeni klibi için kamera karşısına geçen Ajda Pakkan'dan olay pozlar
Yeni klibi için kamera karşısına geçen Ajda Pakkan'dan olay pozlar
Yeni klibi için kamera karşısına geçen Ajda Pakkan'dan olay pozlar
Yeni klibi için kamera karşısına geçen Ajda Pakkan'dan olay pozlar
Yeni klibi için kamera karşısına geçen Ajda Pakkan'dan olay pozlar

Nihat Odabaşı, Ajda Pekkan, Türkiye, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yeni klibi için kamera karşısına geçen Ajda Pakkan'dan olay pozlar - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yeni klibi için kamera karşısına geçen Ajda Pakkan'dan olay pozlar - Son Dakika
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