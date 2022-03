Yeni Mesleği Ortaya Çıktı! Böyle Duyurdu - Son Dakika

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin 21 yaşındaki çocukları Can Aslantuğ, Koç Üniversitesi Konservatuar bölümünde Piyano üzerine müzik eğitimi almıştı.

Müzik kariyerine devam eden Can Aslantuğ, radikal bir karar alarak oyunculuk yapmaya karar verdi.

"ÇALIŞMA VAKTİ"

Gaye Sökmen Ajans ile sözleşme imzalayan Can Aslantuğ, "Eğitimini aldığım kamera arkası da dahil, sanatın tüm alanlarını önemsiyorum. Çünkü birbirlerini beslediğini inanıyorum. Öyleyse çalışma vaktı" diyerek müjdeli haberi verdi.

Aslantuğ'a, "Kamera önüne de geçmelisin şeklinde çok sayıda mesaj atıldı.

CAN ASLANTUĞ KİMDİR?

Can Aslantuğ 20 Kasım 2000 yılında İstanbul'da doğdu. Annesi ve babası oyuncudur. Annesi Arzum Onan ve babası Mehmet Aslantuğ'dur. Can Aslantuğ eğitim hayatına İstanbul'da Hisar Okulları'nda başladı. Liseyi tamamladıktan sonra Koç Üniversitesi Konservatuar bölümünde Piyano üzerine müzik eğitimi aldı. Müzik ve oyunculuk kariyerine devam eden Can Aslantuğ'un boyu 1.80 cm kilosu 74 kg burcu Akrep.