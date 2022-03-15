Yeni Mesleğini Bu Sözlerle Açıkladı - Son Dakika

"Ben fazla oyunculuk yapmadım, daha önce annemin yönettiği bir işte yer aldım" diyen Yağmur Ünal, kendisine sürekli bu yönde soru sorulduğu için şaşırdığını anlatıp "Beni oyuncu sanıyorlar ama öyle değilim, artık ben yapımcıyım! Kamera önünde değil, arkasındayım. Yapımcı olmaktan memnunum" dedi.

"ANNEM ARTIK BASKI YAPMIYOR"

Şu sıralar üzerine çalıştığı projeleri olduğunu söyleyip, detay vermekten kaçınan genç yapımcı, basın mensuplarının "Kalbiniz boş mu? Sizi kimseyle göremiyoruz" sorusu üzerine "Hayatımda kimse yok. Annem bir ara evlilik için tatlı tatlı sıkıştırıyordu ama şimdi üzerimde o tür baskılar yapmıyor" diye cevap verdi.

YAĞMUR ÜNAL KİMDİR?

Yağmur Ünal, 21 Ekim 1985 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Türk oyuncu ve yapımcıdır. Babası tiyatrocu Cihan Ünal, annesi sinema oyuncusu Türkan Şoray'dır. Babasının ilk eşi manken Sabiha Tarhan'dan olma Irmak Ünal (d.1977) adında ablası vardır.